國父紀念館迎50周年館慶推出溫馨舞台劇《仁愛路六號》。（粘耿豪攝）

國父紀念館迎50周年館慶推出溫馨舞台劇《仁愛路六號》。（粘耿豪攝）

國父紀念館將迎來50周年館慶，本館進行整修大會堂工程前夕，5月14日及15日推出由全民大劇團製作的溫馨喜劇《仁愛路六號》，主角郭子乾和唐從聖皆以模仿人物聞名，兩人13日分享與國館的記憶，郭子乾說印象最深刻是跟父親一起來瞻仰放在舞台上的先總統蔣公，「那時還繞著國父紀念館總共13圈半。」唐從聖笑說，導演說他會照實演出歷史事件，「那請問躺在上面的先總統是誰演？」

唐從聖說，學生時代就以來到國父紀念館演出為最大的指標，「進到娛樂圈後，會來國父紀念館是最大的光榮，因為三金（金馬、金鐘、金曲）都是在這裡辦，我第一次走紅毯也是在國館。」郭子乾也回憶曾在《全民大悶鍋》演出國父。

前陣子新聞鬧得沸沸揚揚的脫口秀演員龍龍，說自己很期待這次演出能夠有愛情線，「我很期待能夠脫離甘草演員，認真演一個角色。」是否想要彌補現實的缺憾？她表示發生過的都不會是缺憾。她也透露近期都有認真運動，瘦了5公斤，在心情上的調適越來越好，曾在路上遇到粉絲會擁抱、安慰她，「他們會跟我說，我的哪一支影片，曾經陪他們度過生命中低潮的部分。會讓我很感動，我這幾年的成果，有讓許多人的日子更快樂。」她會從《仁愛路六號》開啟今年的戲劇工作。

被稱為小鄧麗君的張瀞云，平常工作都是歌唱商演，她笑稱自己是舞台劇新手，但十分開心能接到這次的演出。康茵茵擁有不少舞台劇演出經驗，去年演出音樂劇《你好，我是接體員》，曾因角色情感太重而蕁麻疹爆發，康茵茵表示，今年《接體員》也將全台巡演，能夠在中間演出純喜劇《仁愛路六號》，讓觀眾開心大笑，是她讓自己放鬆休息的好選擇。

編劇吳世偉表示，雖然是喜劇，但也希望觀眾能透過劇中呈現出的重要事件，感受到國館對台灣的重要性。此次演出也邀請到新生代演員呂紹齊、龍龍、廖曉彤共同演出。