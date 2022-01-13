紀錄片《慕夏狂潮－從崛起到永恆》描述風靡全球的裝飾藝術家阿爾豐斯慕夏（Alfons Mucha）的傳奇人生，阿爾豐斯慕夏不僅啟發日本大師宮崎駿、天野喜孝及迪士尼動畫的創作靈感，獨特風格甚至助燃60年代的嬉皮風潮，從此躍為全球景仰的裝飾藝術大師。有趣的是，甚少人知道「慕夏風格」其實靈感來自浮世繪藝術，卻「回銷」日本帶動了如《犬夜叉》、《進擊的巨人》等動漫巨作的誕生，成就藝術交流的傳奇新頁。

眾所週知「慕夏風潮」吹出了日本動漫風格，卻甚少人知道，它的形成其實與日本淵源頗深。原來日本經明治維西化後，躍升為東方強國，除瓷器備受西方喜愛外，就連運送包裝紙上的浮世繪版畫，因為精美異常、「線條的魔術」魅力獨具，也被歐洲藝術家慧眼相中。尤其1862年歐洲世博會推波助燃，德川幕府大量浮世繪版畫、工藝品都被歐洲人搶購一空。加上此時歐洲寫實繪畫已屬強弩之末，裝飾藝術領域興起了學習東方的「新藝術運動」。1895年，慕夏因創作歌劇《吉絲夢坦》宣傳海報一炮而紅。他兼顧東方與西方、寫實與抽象的視覺「藝新術」，更具點石成金實力，瞬間攻佔政、商、工、農各個階層，「慕夏風潮」於是乘勢崛起。

片中也出現了曾風靡歐洲的「JOB香菸」海報。該海報是慕夏在成名後，於1897年為法國捲菸品牌JOB所創作的廣告海報，但真正大紅卻是因為美國「迷幻海報設計師」斯坦利毛斯借用於「吉姆奎斯金的水罐樂隊」（Jim Kweskin Jug Band）的演唱會海報設計，引起了許多歐美海報藝術家的爭相模仿。有趣的是，「吉姆奎斯金的水罐樂隊」演唱會海報的主視覺，是名頂著誇張捲曲綠色長髮的曼妙女子，手中還夾著1支輕煙裊繞的香菸，迅速成為年輕人心中的「反主流象徵」。該樂團主唱瑪麗亞馬道爾（Maria Muldaur）更「偷學」該海報招牌捲髮造型走紅，除連續唱紅《午夜綠洲》等數10張專輯，更多次提名葛萊美獎。

時逢世紀特展「永恆慕夏－線條的魔術」在台北登場，電影《慕夏狂潮－從崛起到永恆》也從慕夏兒子伊利的角度，一探慕夏的藝術與創作、親情與人生，將於明（14日）在台上映。