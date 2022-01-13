結婚要慎選對象，「假結婚」也是！1名女網友對婚姻與男人失去信心又被家中催婚，於是找了剛認識的男同志朋友「假結婚」應付家裡，沒想到原以為婚後夫妻各過各的，但「假老公」卻頻帶男友回家，每晚隔壁房的歡愉聲讓她受不了，最後她提出抗議，甚至遭對方一怒之下甩巴掌，讓她超後悔當初這個決定。

該女網友在「匿名公社」發文表示，她在婚前被幾段感情狠狠傷害，對於男人與婚姻失去期待，但生病的母親一直希望她即便不生養，也要有相伴一生的歸宿，她因此找了1名男同志「假結婚」，原以為婚後2人各過各的，但她卻發現根本不是這一回事，因為「假丈夫」會直接帶男友回家，生活上讓她很崩潰。

1名女網友找了剛認識的男同志朋友「假結婚」應付家裡，沒想到原以為婚後夫妻各過各的，但「假老公」卻頻帶男友回家，每晚隔壁房的歡愉聲讓她受不了。（翻攝自「匿名公社」）

該女網友說，「尤其晚上明明我睡隔壁房間，還無視我浪叫地那麼誇張」，她曾經向對方抗議，但對方仍是名生理男性、力氣很大，對方只要稍有不滿就會朝她大吼，某次吵得很兇時甚至朝她甩巴掌，罵她「管什麼管」，她事後決定發文陳述如今的遭遇，因為選擇欺騙母親卻害慘了自己。

其他網友則留言說「既然各自過自己的生活，他要帶誰要幹什麼，妳其實不該多事的，不過動手就不能原諒了，趕快遠離吧」、「直接離婚不是很好」、「妳帶一個男生回家，浪叫給他們聽」、「何必為了結婚而結婚」、「隔音做好一點，或者改裝潢，彼此不照面吧」。