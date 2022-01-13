美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，一項來自美國疾病管制中心(CDC)新研究發現，確診 COVID-19痊癒後的兒童中，罹患糖尿病的風險是增加的。

該研究的樣本數超過250萬名18歲以下患者，結果得知確診COVID-19的兒童在感染一個月或更久的時間後，罹患糖尿病機率可能為2.5倍。

事實上，ABC News去年(2021)6月曾報導，大部分人在確診痊癒後僅有後遺症的疑慮發生，值得注意的是，其中只有少數患者痊癒會發展成糖尿病。通常來講，痊癒後的患者體內帶有抗體，若遭遇下一次的感染，體內能夠自行修復，自然感染幾乎能夠達到完全免疫。然而，曾經存留在體內的新冠病毒，可能會破壞那些預防糖尿病至關重要的細胞，科學家們至今仍在研究該如何預防此情況發生。

史丹佛醫學院透過採檢死於新冠的人體身上發現，病毒能夠感染胰腺β細胞(主要功能為分泌胰島素來降低血糖)，導致1型糖尿病發生，證實COVID-19與糖尿病存在關聯。專家並進一步解釋，「因為這些特定細胞具有已知與COVID-19結合的某些受體，因此更容易受到攻擊。」

※補充說明:「1型糖尿病」與「2型糖尿病」的區別在於，前者無法自行產生足夠胰島素；後者則是體內有足夠胰島素，但無法正常運作。

根據美國兒科學會和兒童醫院協會每周報告顯示，美國光是上周採檢確診為陽性的兒童就多達58萬名，幾乎是前兩周的三倍。

如何看待關於孩子確診痊癒後罹患糖尿病的風險，專家提醒父母三件事免除不必要的擔憂。第一，不是所有感染COVID-19的孩子都會罹患糖尿病。目前沒有準確的研究確定病毒對糖尿病的威脅是怎麼運作，也沒有可靠的實驗數據；第二，最重要的還是打疫苗。美國CDC再次強調民眾接種疫苗的重要性；第三，一旦出現糖尿病症狀，請尋求醫療協助。糖尿病症狀包括口渴、飢餓、頻尿、無來由體重下降、疲勞、視力模糊等等，只要透過檢測血液即可得出平均的血糖值，預防上述情況，時刻留意並追蹤孩子生活行為，有任何情況立即送醫治療。