戶羽機關園區委外經營已經有廠商得標了，2月中旬將簽約，進駐餐飲和文創商品賣店，每年給60萬元租金，外加800萬元投入辦活動和整修裝備。（吳敏菁攝）

扇形車庫旁的戶羽機關車園區，去年底舉辦萬聖節、聖誕節活動，人氣爆棚，不少人期待常態性開放，不要辦活動才能入場，彰化市公所表示，委外經營因疫情兩次流標，去年底已有廠商得標了，預計二月中簽約，屆時餐飲、文創商品賣店將進駐、免費開放遊園。

戶羽機關園區占地2000多平方公尺，彰化市公所爭取交通部觀光局補助1280萬元、彰化市公所編列720萬元，去年3月落成，建造3棟木構建築、2處廁所、2個休憩平台2處並整修1座防空洞，計畫委外經營，進駐賣店，提供相關鐵道文創商品和餐飲，但疫情衝擊兩度流標。

彰化市公所表示，經過兩次活動，讓人驚豔彰化竟有這麼美的地方，積極辦理招商作業，去年底已有廠商得標，2月中旬將正式簽約，經營業者進駐後，除了每年繳交市公所60萬元租金，並且每年要投入800萬元辦活動，進行場地裝修等。

林世賢表示，2005年翁金珠擔任縣長在原址建置「國家級鐵道博物館園區」，後來政黨輪替、荒廢15年之久，有感扇形車庫吸引人潮，需要擴大腹地，帶領公所提案寫計畫，並請立委黃秀芳等協助向爭取交通部觀光局爭取補助，再造園區，並重新命名「戶羽機關車園區」。

從扇形車庫空拍，還看到都市叢林保留了一片綠意盎然的彰化之肺，彰化鐵道宿舍佔達1.7公頃，就群隱身綠林之中，林世賢表示，彰化鐵道宿舍整區已登錄彰化市文化地景，其中6棟登錄彰化歷史建築，期待以戶羽機關園區的成功，做為敲門磚，加速將閒置的鐵道宿舍活化，建議以上級以歷史再造現場，大格局投入10億、20億元，整體規劃、修復和再設計。