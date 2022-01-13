林舒語帶著兒子和偶像「阿奇老師」合照留念。（寬宏藝術提供）

《大學生了沒》出道女星林舒語育有「多多」、「圈圈」2個兒子，新年開始馬不停蹄搬新家，也不忘趁年前13日帶兒子到松山文創園區搶先逛「阿奇幼幼園特展」。除了小朋友喜歡外，林舒語表示因為本身也斜槓當學齡前小朋友教育的老師，帶著他們一起玩旋轉木馬、飛天氣球、氣墊迷宮，現場體驗摺紙船等，完全展現幼教老師的氣息，玩得非常開心。

被問到新年計畫，林舒語特別和大家分享新的一年有在研發與孩子一起玩的產品，其中最主要的原因也是希望能把自己小孩喜歡的東西做出來，可以感受到她對兒子是滿滿的用心。

林舒語平時就會帶2個孩子到處玩，在逛展的同時都會陪伴在旁，深怕小朋友走丟，原來是2歲兒子「圈圈」曾被阿嬤帶去公園，結果在公園走丟，阿嬤整個嚇傻，還找到警察局去，還好圈圈很機靈找了一對也有小孩的夫妻，說：「阿嬤不見了！」，在那對夫妻協助下報警，結束這場驚魂記。

她也提到帶小朋友最崩潰的瞬間：「他們永遠在高速公路上馬上要尿出來，只好在車上一手拿尿壺給他尿，結果還歪掉噴到手和車子全部都是！」表示現在講起來很好笑，但事發當時真的是欲哭無淚。「阿奇幼幼園特展」購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。