嘉義市國中小學、補習班及公私立幼兒園教職員造冊，接種第三劑疫苗。（嘉義市政府提供）

Omicorn侵台，來勢洶洶，嘉義市政府為加速民眾接種第三劑疫苗，65歲以上長者大型接種站開放上網預約以來，莫德納最多人預約，而市府教育處13日表示，補教業、公私幼教及國中小學校老師接種第三劑。

嘉義市政府於22、23日開設大型接種站，開放65歲以上民眾網路預約2天以來，市府衛生局統計，北興場預約1667人，實開名額有3000人；港坪場預約2187人，實開名額8200人。

市府衛生局長廖育瑋指出，北興場的莫德納已預約滿，港坪場的莫德納還有名額可以預約，目前莫德納已有約3500人預約，BNT約350人預約，相差約10倍。

廖育瑋坦言，追加第三劑的打氣不如前二劑，可能是南部疫情相對北部較為平穩，加上混打疫苗的不良反應疑慮，影響打氣較低落，但為防範年節期間疫情有變化之虞，還是鼓勵民眾打第三劑。

市府表示，大型接種站場的對象是65歲以上打滿2劑且滿12周的民眾，22日、23日上午8時30分至下午4時30分在北興國中；上午8時至下午5時在港坪運動公園。

市府教育長林立生指出，北部地區COVID-19疫情延燒至學校提前放寒假，嘉義市不跟進，但黃敏惠市長指示要超前防疫，由教育處與衛生局對全市國中小學、補習班及公私立幼兒園教職員造冊，共有247人將優先安排接種第三劑疫苗。

林立生指出，造冊的教職員將於15日（本周六）上午8時30分至11時30分，在天主教聖馬爾定醫院接種，醫院將發簡訊通知已造冊的教職員工，攜帶健保卡、預防接種黃卡前往接種。

林立生說，下學期開學時如遇疫情高峰期，各校除須完成盤點學生網路帳號，確定常用的數位教材、學習平台、遠距課程模式能順利運作外，並須再一次檢核學校老師及家長對於停課不停學所需的各項準備，以因應瞬息萬變的疫情。