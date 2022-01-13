農曆新年即將到來，國人已經開始採買辦年貨，綁定數位振興券的民眾，正好可趁此時機聰明消費精省賺回饋。一卡通公司表示，目前大約還有三成振興五倍券綁定一卡通MONEY（原LINE Pay Money）及五成綁定一卡通儲值卡的用戶，尚未將振興五倍券額度消費完畢，接下來採買年貨及拜年禮品的需求大增，各商家也會陸續推出優惠，一卡通公司也於農曆年前順勢推出許多優惠活動，特別提醒用戶要把握機會，好好利用振興五倍券買起來。

為嘉惠一卡通MONEY用戶，LINE Pay與一卡通公司於農曆年前陸續於指定傳統市場/花市、指定母嬰用品實體獨立門市（MAMAWAY、寶齡嬰童用品、麗嬰房、奇哥）、指定OUTLET百貨（MITSUI OUTLET PARK林口/MITSUI OUTLET PARK台中港、義大世界購物廣場）、指定運動用品店及指定網路購物網等店家，舉辦消費滿額回饋3％至12％不等之LINE POINTS點數回饋或抽紅包得點數等優惠活動。

此外，百貨量販也有合作提供一卡通MONEY帳戶優惠，1月16日前全國電子實體門市指定品項單筆付款金額滿20000元享LINE POINTS 888點；1月26日前三創生活園區單筆滿1200元最高享LINE POINTS 5％回饋；2月6日前新光三越單筆滿1888元可獲贈紅包1個，最高可抽中LINE POINTS 388點；微風各館、環球購物中心、漢神百貨/漢神巨蛋等知名連鎖百貨，單筆滿1888元可享LINE POINTS 3％回饋。

另1月13日起微風百貨指定館別也特別提供一卡通儲值卡消費滿額送一卡通造型卡的活動，指定館別包含台北車站（含Al機場捷運站）、三總商店街、中央研究院、台大醫院商場等4館，依各館時間推出使用一卡通儲值卡/聯名卡，當日單筆滿300元可兌換可愛造型一卡通乙份，憑微風積點禮遇會員資格，當日累計消費滿500元以上，可兌換獨家拖鞋造型一卡通乙個，還有微風廣場指定餐食專櫃不限金額消費或達指定門檻，還可獲加菜或加購優惠。振興券還沒花完要採買年貨的用戶，可別錯過了。

今年高雄燈會將於2月1日正式開展，燈會橫跨愛河灣及衛武營2大燈區，使用一卡通儲值卡除享有全台捷運、輕軌、臺鐵、高鐵（聯名卡）、公車客運、公共腳踏車等搭車優惠外，目前高雄輕軌環狀線從凱旋公園到高雄美術館各站已通車，使用一卡通儲值卡或一卡通MONEY搭車付款只要10元（原價30元）；高雄YouBike2.0用一卡通儲值卡租借前30分鐘享5元優惠，搭乘由高市府指定運具（如捷運、輕軌、公車、渡輪）後轉借YouBike2.0，享有前30分鐘免費；用一卡通MONEY租借高雄YouBike2.0扣款前後一小時內搭乘高雄市指定交通運具，每次轉乘回饋一卡通MONEY儲值金5元。為免交通壅塞，民眾可多利用大眾運輸工具前往，輕鬆漫遊高雄欣賞燈會。

一卡通公司提醒，振興五倍券可使用至今年4月30日止，還沒用完的民眾要把握機會，別讓自己的權益溜走。年節期間，不管是外出辦年貨或春節出遊人潮眾多，防疫期間希望民眾多加使用像一卡通MONEY或儲值卡等電子支付付款，可降低接觸風險，保護自己及他人，大家一起做好防疫工作安心過好年。