超市龍頭全聯憑藉龐大通路、商品資源，持續在外送市場攻城掠地，繼去年與外送平台Uber Eats合作後，13日宣布攜手foodpanda衝刺生鮮外送商機，全聯總經理蔡篤昌強調，強強聯手可進一步擴大覆蓋率、吸引年輕客層以及營業時間拉長，雙方合作預估一年營收可上看15億元，並助攻全聯生鮮外送業績增長3倍。

蔡篤昌指出，目前全聯24小時的小時達專門店約10家、今年預計增至50間，而參與配送的門市目前有240多家，今年預計擴大至600店，全台外送覆蓋率有望達九成以上，且推升生鮮外送業績占比至3％以上。

全聯去年初搶進外送市場，推出「PXGo!小時達」和Uber Eats雙平台服務，最快1小時內就能將生鮮雜貨宅配到府，今年攜手foodpanda，持續擴大版圖。蔡篤昌表示，全聯去年參與生鮮配送的門市有230間店、小時達專門店有7家，短短一年就交出一張漂亮的成績單，歸因於價格優、速度快以及商品齊等3因素。

蔡篤昌說，價格部分全聯商品在線上線下統一價，與客層年輕化的foodpanda合作後相對有機會 吃到便利商店外送版圖，目前商品有2500個品項，今年將增至3000項。

foodpanda總經理方俊強則表示，從內部統計數字發現，全聯是消費者最希望上架的品牌，預計首季會有350家門市在foodpanda平台上架，全年營收上看15億元；方俊強說，目前生鮮雜貨在平台上業績占比約10％，合作通路逾萬間，無論是市場滲透率、合作店家數與服務覆蓋率皆稱霸全台，此次攜手全聯合作有望挹注新一波買氣，預估一年業績上看15億元，推升生鮮外送業績占比。