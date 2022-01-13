「警察先生，我找不到我的車……」一名年邁的老先生焦急地走進淡水警分局中山路派出所報案，原來這名69歲，家住竹圍地區的詹姓老翁本月10日上午10時許趁著好天氣出門到淡水區明統百貨購物，豈料來得太早，商店還沒開門營業，於是老翁先將機車停放在周邊四處逛逛，愉快地逛完街後卻記不起停車的地點，四周遍尋都未果，甚至打電話請老婆到現場一同尋找，找了2個多小時還是找不到，因此到派出所報案請警方協助尋找。

中山路所警員劉兆棋接獲報案後詢問詹姓老翁相關的停車時間、地點及車牌，但他卻只記得是早上10點多在其中一條巷子左轉後停在路邊，不記得到底是哪條巷子，幸好還記得車牌，劉員於是一一的調閱路口監視器，尋找老翁騎車的身影，果然皇天不負苦心人，花了將近1個小時的時間調閱，終於在路口監視器的小角落發現了老翁停車的身影，立即請在外巡邏的同仁至現場確認車子的車號，確定找到了老翁的愛車，事後詹姓老翁在地方臉書社團貼文，大力感謝員警的協助！

淡水警分局呼籲，民眾停車時應注意停車地點，可以使用手機拍照記錄周遭特徵，避免忘記車輛位置而苦惱，離開前確實上鎖，也要避免將貴重物品放在車上，以免遭宵小覬覦。