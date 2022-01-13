港片《G風暴》由黃百鳴監製、該系列導演林德祿執導，找來古天樂、張智霖、鄭嘉穎、黃宗澤和宣萱合作演出。電影7年打造5部以廉政公署打擊貪污為主題的系列作品，古天樂5度扮演查貪的廉政公署官員，在以往4集系列作品中，都只以演員身份參與演出，這次最後終極篇章，可說全方位投入，連幕後工作也親力親為，從劇本、現場拍攝到演員表演上都提供許多想法和建議，沒有他的戲份他都到場協調。

其中1場在香港文化中心拍攝的大型槍戰戲，動員上百位臨時演員，他除了要演出持槍掃攝畫面外，還不時與攝影師討論機器架設位置，務求所有鏡頭能達到完美。另外1場馬來西亞影帝羅斯炎諾（Rosyam Nor）扮演的恐怖份子追殺宣萱的片段，古天樂也特別到場彩排，一起討論拍攝細節，他說：「看著電影一路拍到第5集，很不容易。和導演林德祿的團隊合作好幾年下來覺得整個團隊都像一家人了，加上這次是最後一集，場面更大，動作更多，所以想和大家一起參與，並不只是一個演員，希望可以大家一起把電影拍到最好。」

一起合作的張智霖表示和古天樂在拍港劇時期便認識了，合作過《天地男兒》等經典港劇，他說：「每次和古天樂合作都有不同的感覺，大家是一起成長的，我知道他這次從故事就開始參與，在現場又非常認真，是最忙的一個人，很佩服他。」宣萱也表示古天樂會在演技上提供意見，「我多半演出電視劇，古天樂會提醒我有些反應表現不用太大，電視劇會習慣誇張一點點去表現，但電影的銀幕是很大的，會太OVER，很謝謝他幫我注意到了。」其中1場戲，演員劉浩龍不小心手擦傷，古天樂還親自幫他處理傷口，也協助同場演出的張智霖和宣萱貼上保護的膠帶，讓他們直呼感動。

片中演出貪污嫌疑人的黃宗澤有場被鐵鍊五花大綁變成人肉炸彈的脅持戲，因為工作人員賣力將他綁住，讓他連上廁所都不敢，他笑說：「因為拆開一次都好費功夫，不要影響拍攝進度，我就連廁所都不去了。」而他也覺得古天樂在現場對演出的要求很嚴格，「他很注意我們一些演出的細節，就連手指都看到，像是持槍的手指要緊一點，他都會提醒我們。」《G風暴》明（14日）在台上映。