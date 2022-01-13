蔡凡熙（左）劇中莫名撿到一條「胸」猛人魚禾浩辰，被纏著不放。（羚邦集團提供）

蔡凡熙（右）劇中與從小相依為命的爺爺夏靖祖孫情互動可愛。（羚邦集團提供）

最養眼的療「浴」喜劇《我家浴缸的二三事》由禾浩辰、蔡凡熙、劉主平主演，13日公布蔡凡熙飾演的孬孬高中生趙龍杰花絮「龍杰篇：搶救邊緣人大作戰」與蔡凡熙個人海報。蔡凡熙過去在電影《報告老師！怪怪怪怪物！》演出霸凌同儕的最狂高中生，此次風水輪流轉，在《我家浴缸的二三事》飾演飽受同學無視、跑腿欺負的「邊緣冠軍」孬孬高中生趙龍杰，被罵垃圾還主動走進垃圾桶，當別人在歡樂打水球仗，他卻是那個被天外飛來的五顏六色水球正中臉上的可憐透明人。

蔡凡熙透露看似漂亮的水球其實是用太白粉加顏料製作成的，非常黏稠像蛋黃，且放久了還有點臭味，很像是臭酸的木瓜牛奶砸在身上，全身都是結塊，有點噁心。

劇中蔡凡熙的家庭成員只有從小相依為命的爺爺夏靖庭，除了在爺爺及青梅竹馬劉主平面前較活潑之外，其他時刻是個邊緣人，不敢展現真實的情緒，這樣的角色性格對他來說有點挑戰，因為角色的內心活動非常豐富，OS特別多，得在面部表情上顯露情緒卻又不能被對方發現，程度上有點難拿捏，他也幫角色設計了「不敢正眼看人」的角色個性，但因為身高較高，得整天駝著背、低著頭，才能表現唯唯諾諾的懦弱感。

該劇有非常多「養眼」精彩畫面，被問到在眾人面前脫衣服會害羞嗎？他說：「因為禾浩辰身材很好，在他旁邊會有點自卑，擔心大家看到我們的身材對比會不會笑我。」但後來自己想通趙龍杰這個角色是廢材，身材太好不符合角色設定，就放寬心了。至於不會害羞是因為過往參加球隊，大家經常穿著內褲袒裎相見，彼此互看裸體，拍攝泡澡戲現場雖然有穿內褲但還是有些形狀，比較怕女性工作人員害羞，盡可能有包好，不要讓大家感到不舒服。

首次與蔡凡熙合作的女主角「小周冬雨」劉主平認為蔡凡熙的與劇中角色落差很大，本人長相與形象都非常陽光，相處久了其實很直接，劇中角色則是厭世又懦弱，被問及比較喜歡蔡凡熙戲裡還是戲外的個性？身為女漢子的劉主平毫不猶豫投了戲外一票，因為劇中角色太拖拉，令人不耐煩。

《我家浴缸的二三事》2／6起每周日晚上8點於東森戲劇台首播，2／6起每周日晚上10點於KKTV、Line TV、中華電信MOD／Hami Video播出，2／7起每周一中午12點於myVideo播出。