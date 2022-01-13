過去兩年受到疫情影響，台灣形象展喊停。貿協董事長黃志芳今天宣示「今年一定會走出去」。已規劃到馬來西亞、泰國、印度、美國四地舉辦實體台灣形象展，尤其是要推「美國行動方案」，針對美方供應鏈重組、基礎建設計畫與疫後經濟復甦等三大趨勢，找出雙方合作商機。

貿協今年重點工作之一是要「分散市場」，瞄準美國、中東歐、非洲、新南向四大市場。黃志芳強調：「過去兩年因為疫情無法帶業者推廣，但今年一定會走出去！」

美國是今年重點，貿協要推出「美國行動方案」，針對供應鏈重組、基礎建設計畫、疫情經濟復甦三大趨勢，深化台美經貿合作。具體行動就是，10月份首次前往辦理台灣形象展，然後鎖定元宇宙、電動車、網路通訊、醫療保健與運動樂活5大關鍵產業組團，拜訪美國合作對象，黃強調，會是規模很大訪問團。

新南向部分，今年8到9月，貿協要前去馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷、印度孟買三地辦台灣形象展。黃志芳說，每年的主題智慧製造、智慧醫療等仍是重點，會在此基礎下繼續加強。非洲市場，對台灣是非常新的領域，要加強布局，今年要去肯亞舉辦台灣形象周。

中東歐部分，他說近來跟台灣經貿越來越緊密，上禮拜食品展就設了立陶宛館，以後貿協會加強人力布局，推出雙方經濟合作活動方案。

對於再度緊張的疫情，黃志芳認為，一般估計下半年疫情會趨緩下來，全世界邊境管制會越來越放鬆，有利於帶業者出去。但國內部分，出訪團回來時，仍會完全遵照指揮中心政策辦理。