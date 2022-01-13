北市昨日公布一例護理師確診個案，家住新北土城，Ct值16，新北市匡列17名接觸者（含同住男友），採檢結果晚間出爐，都是陰性，持續釐清感染源。

新北市衛生局今日也公布護理師足跡，7日到11日透過捷運板南線，往返海山站與忠孝復興站。

北市聯醫仁愛院區女護理師確診 匡列25人採檢結果出爐
北巿染疫護理師Ct值驚人 家住土城連5天搭板南線
#護理師 #Ct #17 #接觸者 #北市