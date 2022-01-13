住土城確診護理師Ct值超低 17名接觸者採檢結果出爐 18:582022/01/13 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 住土城護理師Ct值超低 17名接觸者採檢結果出爐。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市昨日公布一例護理師確診個案，家住新北土城，Ct值16，新北市匡列17名接觸者（含同住男友），採檢結果晚間出爐，都是陰性，持續釐清感染源。 新北市衛生局今日也公布護理師足跡，7日到11日透過捷運板南線，往返海山站與忠孝復興站。 北市聯醫仁愛院區女護理師確診 匡列25人採檢結果出爐 北巿染疫護理師Ct值驚人 家住土城連5天搭板南線 #護理師 #Ct #17 #接觸者 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市疫苗量能低 議員酸柯別再留級 04:102022/01/13 地方新聞 《白貓Project》與「死神BLEACH」 帶領玩家與眾多經典人物開啟新的冒險旅程 13:552022/01/13 科技 北市慶福慈善基金會寒冬送暖 捐逾4千條保暖毯給苗栗弱勢 16:062022/01/13 寶島 仁愛院區確診護理師北市足跡曝 曾到池先生公館店、包仔的店 16:112022/01/13 生活 北市防疫專責旅館已備好1200間空房 黃珊珊：等中央下令即可啟動 17:072022/01/13 生活 醫護怕爆！確診者擅關病房抽風 羅一鈞：最重罰30萬 14:482022/01/13 生活 機場、防疫旅館和醫院人員第3劑打好打滿 柯P：使病毒進到社區機會低 11:572022/01/13 生活 又有護理師確診 北市將重啟專責防疫旅館 04:102022/01/13 焦點要聞 Omicron攻破醫院！中興院區2護理師染疫 和確診患者同基因序列 14:302022/01/13 生活 聯邦銀行群聚已14人染疫 鄭文燦預告：還有第二波、第三波 16:332022/01/13 生活 北市爆確診者擅自關抽風設備 黃珊珊：非發生確診護理師病房 16:392022/01/13 生活 生活熱門新聞 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 確診銀行員赴典華喜宴 網驚完蛋：那天還沒禁敬酒 - 生活 確診銀行員跑新竹巿吃韓式燒肉 市府急召352人採檢 - 生活 越來越多人只登記不宴客 過來人點2原因：不如省下來 - 生活 第3劑疫苗怎麼約？全台22縣市預約方法、地點一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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