國內疫情再拉警報，2022金門馬拉松決定延期舉辦，縣府將贈送已抵達金門或仍依行程到金旅遊的跑友「休閒組 300cc玻璃瓶裝紀念酒」1瓶，未滿18歲者(2004／1／16(含)以後出生者)也可拿到金門酒廠紀念品1份，回饋大家對金門馬的支持。

縣府說明，一、申領資格： 同時符合以下2種資格條件者得領取： （一）已完成報名2022金門馬拉松跑友者（競賽組或休閒組皆可）。（二）在2022年1月11日至1月15日期間由臺灣搭機來金門者。若競賽組或休閒組皆有報名者，僅可領取1份紀念品，且僅限親自領取。

縣府表示，符合領取資格的跑友可於1月15日至1月18日每天上午9時至下午5時30分，至金城鎮「清金門鎮總兵署」專屬兌換服務櫃檯，並須檢附身分證、本人登機證(不限紙本或電子、號碼布。詳情可上〈金門縣政府教育處〉網站查詢。聯絡電話：082-325630＃62492

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