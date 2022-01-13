2022金馬奇幻影展綠色主視覺照。（金馬執委會提供）

2022金馬奇幻影展本屆再度邀請去年大獲好評的台灣設計師王宗欣操刀主視覺，以北歐神話的八腳神駒斯雷普尼爾（Sleipnir）為靈感，打造出「八腳馬之夢」，八腳馬在北歐神話中是天神奧丁的坐騎，世界上最快的動物，既能在陸地奔馳，也能翱翔天空，牠的奔放自由，宛如電影世界不受侷限的無限想像，帶領觀眾跨越彩虹橋盡情奔馳在夢想之境。

王宗欣這回將八腳馬的形象延伸至主視覺中，在粉紅、綠色2款粉彩底圖上，為氣宇不凡的駿馬增添繽紛色彩，象徵著金馬奇幻影展所帶來的精彩節目。而馬兒踢開前方交通錐的阻礙，奔向劃破天際的彩虹橋，也代表奇幻影展打破想像界限，帶給影迷獨一無二的觀影體驗。金馬奇幻影展的中文標準字，則特別以漫畫的擬聲擬態設計，彷彿馬兒嘶吼聲縈繞在耳際。

金馬奇幻影展將於4月8日至17日展開，選片指南將在3月26日舉辦，並於3月27日正式開賣，更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，敬請期待。此外，金馬引領青少年從校園走進戲院的「影迷新世代」，也將於4月14日、15日舉辦2場奇幻影展專場放映，有興趣的國、高中老師或相關團體，歡迎提前規劃並持續關注金馬臉書與官網。