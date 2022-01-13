因應疫情擴散衝擊及春節假期影響，各大金控相繼提高防疫措施。中信金控13日指出，除持續進行辦公場所定期清消、提供同仁免費家用快篩試劑檢測自身健康安全等防疫措施外，再行研擬多項具體對策，包括「靈活的到公方式、實體會議活動管理、人員差旅活動控管以及春節期間活動管制」。

中信金控指出，為降低上下班通勤路程及工作場所群聚的傳染風險，將啟動上下班分流、居家辦公等措施，並針對特定作業需求單位啟動異地備援作業，兼顧同仁健康安全並維護客戶使用金融服務不中斷的權益。

中信金控表示，金控內部各項會議活動將以線上舉辦方式為原則，若因業務需求，須舉辦實體會議，則嚴格要求保持1.5公尺的社交距離，並全程配戴口罩，避免人員互動接觸。

中信金控表示，金控也同時持續管制同仁海外私人行程，針對同仁家人於春節期間自海外返臺者，實施預防性的居家辦公。後續將依據疫情變化，滾動調整各項防疫措施。