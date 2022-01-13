元大金13日指出，已對位於當前染疫風險最大的桃園市的銀行、證券子公司據點下達四大防疫指令，對此元大已盤點，桃園市共有8家證券分公司、10家銀行分行據點，已作出四大提升防疫規格要求，其中新要求即日起，要增加「配戴面罩、手套」以維護員工安全，且要求午餐時禁止群聚共食。

四大要求包括：

1、元大集團注重客戶與同仁的健康安全，要求桃園熱區同仁於單位內服務時，除目前已要求之全時佩戴口罩、桌面配置隔板等防護外；即日起另增加「配戴面罩、手套」，以維護個人安全。

2.其他同仁除依當前防疫各項要求辦理外，務請落實自我防護，確實執行「午休用餐禁止群聚共食」。

3.另為保障客戶健康，所有入內賓客務必請依目前規範，落實量測體溫、酒精消毒及實聯機制；即日起等候區座位必須「嚴格遵守梅花座配置」，有效保持社交距離。

4.取消非必要的客戶拜訪、交誼、餐敘等活動，避免群聚機會。

而在桃園之外的其他地區，由於本土疫情持續擴大，因此元大金控也全面下令，維持人員分流原則，嚴格要求辦公區域內全時配戴口罩且各種集會與教育訓練遵守公司防疫規定，並在確保營運不中斷，落實內控與資安要求下，居家辦公依各子公司實際營運需求彈性調整。