在2021年東奧中的羽球男雙金牌得主李洋、王齊麟，今（13）日雙雙現身新北市林口的長虹建設最新完工落成的「交響苑」大樓一樓，並與長虹建設董事長李文造正式簽約，擔任這棟大樓的代言人；同時，也透露麟洋二人，雙雙在此購屋置產，二人各買下1戶。

今天麟洋二人，及長虹建設董事長李文造、總經理李耀中，「同框」亮相。麟洋二人與長虹建設舉辦購屋代言簽約記者會，不但為「交響苑」代言，也在此購屋落戶。

在東奧舉辦期間奪得金牌勝出的李洋，當時曾表示，奧運贏得獎金2000萬元，想要買房來孝親爸媽；今天他在長虹建設「交響苑」大樓一樓受訪時表示，他爸爸和長虹建設董事長李文造，是互相認識的好朋友，他對林口的環境也很熟悉，林口生活機能也愈來愈好，所以才決定買下長虹位於林口的「交響苑」新成屋，送給爸媽。

王齊麟表示，他跟李洋，先前已經一起到林口來看房子，也覺得林口環境很不錯，所以也決定買在「交響苑」，跟李洋一起當鄰居。

麟洋二人都表示，二人經常馬不停蹄在國際各國征戰，但面臨國際疫情不斷，還是回台灣購屋置產最好、最安心，也是最長遠的選擇。

李文造表示，他平常就喜歡打羽毛球，而他和李洋爸爸，是一起打球的球友，李洋看中他在林口蓋的「交響苑」，他覺得很榮幸，所以，乾脆邀請李洋二人來一起代言「交響苑」。

不過，這次李洋、王齊麟買下哪一樓、房型、價格和坪數，今天長虹建設和銷售人員都守口如瓶，始終不願透露，並表達這是個資問題，必須為客戶保密。

長虹建設和銷售人員表示，「交響苑」基地達1568.44坪，為24樓、地下4層的住宅大樓，每戶約29～90坪，總共214戶。

依內政部實價登錄資訊顯示，長虹「交響苑」已對外揭露實價76戶，每坪成交價格自41.43～50.97萬元不等，每戶總價自1368～3490萬元不等。