有些人生性多疑，對別人缺乏信任，在與人交往時，總是不能完全敞開心扉，運勢命理網站「靈匣網」指出天蠍座、摩羯座、雙魚座、獅子座、水瓶座的人防備心很高，總是喜歡試探別人，因此很難交到知心朋友。

第一名：天蠍座

天蠍座的人自我保護欲很強，在與人交往時喜歡試探別人，以確定這個人對自己是否真心。可是在缺乏誠意的前提下，又怎麼能換得別人的真心呢？天蠍座的小心思也應該放淡一些，真誠與人相交，才能換得同樣的真誠，否則你的試探會傷害到身邊的人，也會讓你失去好的人際關係。天蠍座的人對他人的試探越多，你們之間的關係越容易出問題，對別人的信任能讓你的生活變得更和諧。

第二名：摩羯座

摩羯座非常看重自己的事業，所以在職場中有試探別人的習慣，尤其是遇到了無法確定的事情時，就會產生試探他人的想法。其實這樣的做法非但不能解決問題，相反會破壞自己的人際關係。隨著年齡的增長，摩羯座對他人的信任會越來越多，也更懂得如何與人交往，不會再去輕易試探別人。其實把心態放平和，真正放手把事情交給別人去做，對摩羯的事業會更為有利，事業會更成功。

第三名：雙魚座

雙魚座的人在感情上是容易有試探別人的心思，因為雙魚座缺乏安全感，所以就不敢輕易付出真心，會通過試探的方式確定對方的心意。但雙魚座是否想過，不停地試探別人的真心，其實就是在將對方往外推。好的愛情是兩人一同努力，而不是抱著懷疑的態度去試探對方。當你刺痛了愛人的心以後，想要再去挽回就很難了。所以在對待愛情時，雙魚座是需要拿出更多誠意的。

第四名：獅子座

獅子座在對待事業問題的處理上，是相當細致的，然而獅子座的人在管理這件事上會沒有安全感，因此會習慣性的試探他人。正與別人有矛盾和衝突時，如何能夠圓融地化解，是需要獅子座認真思考的問題。如果總是習慣性地試探他人，對你的事業會有不利影響。獅子座在人際關係的處理上還是要更真誠一些，對他人太過試探，也會讓別人心生反感，從而與你保持距離。

第五名：水瓶座

水瓶座的人在交友方面容易產生試探別人的想法，因為水瓶座的人很看重友情，希望自己能交到好朋友，如果連友誼都不能讓水瓶座徹底相信，水瓶座會對生活失去興趣，所以在與朋友交往時，往往會先試探一下對方。其實水瓶座並不會做出什麼過份的事情，只是會默默觀察朋友處理問題的方式，從中判斷這個人是否真的可靠。不過水瓶座的試探不會太過誇張，小小的測試看出對方是否真誠就足夠。