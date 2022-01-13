因應國際減碳趨勢，KPMG安侯建業指出，企業可採四大策略達到低碳轉型，包括建立永續治理組織、建構氣候風險因應能力、落實低碳轉型策略與目標、擴大價值鏈減碳影響力。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興指出，以建立永續治理組織而言，企業永續治理組織為因應氣候變遷、碳稅議題的永續策略與風險管理單位。低碳轉型之下，必須透過董事會加強監管角色，如同金管會此次措施說明，未來董事會將需要按季控管企業溫室氣體揭露時程。

另在建構氣候風險因應能力方面，溫室氣體排放源自於氣候變遷議題，企業為擴大風險管理範疇，可導入氣候相關財務資訊揭露（TCFD），一則符合台灣公司治理3.0法規，二則進一步辨別與量化氣候相關實體與轉型風險對於氣候財務衝擊，將無型的氣候變遷以有型的數據呈現與管理。

至於落實低碳轉型策略與目標，國際對溫室氣體盤查與驗證已不再是鼓勵作為，而是必要強制作為，因此企業必須先行完成組織盤查，逐一擴大範疇至生產據點、海外據點。台灣設立2050年達成淨零排放，針對企業的淨零目標，更必須以導入科學基礎減量目標（SBT）協助企業建立可實踐的路徑以及減低逐年排放量。

最後則是擴大價值鏈減碳影響力，除了自身減碳，整體低碳轉型也將在未來五到十年內邁入價值鏈與供應鏈時代，這意味企業低碳轉型時必須將範疇擴大至整體價值鏈，透過設立價值鏈減碳目標，敦促價值鏈齊心減碳，共同達到低碳轉型與淨零目標。

為健全台灣永續價值、進一步深耕台灣資本市場與國際接軌制度，金管會日前舉辦上市櫃公司永續發展路徑圖記者會。

在金管會短期目標部分，第一階段針對資本額100億以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業進行溫室氣體個體盤查，並逐年擴大盤查至子公司並擴大至整體上市櫃公司。

金管會長期目標則包含2027年全體上市櫃公司將必須完成溫室氣體範疇一與範疇二盤查，揭露範圍擴大至合併報表之子公司；2029年全體上市櫃公司包含財報合併報表之子公司必須完成溫室氣體排放第三方查證，加強盤查公信力。

自2021年7月歐盟發布碳邊境調整機制（CBAM），針對高碳排產品如鋼鐵與水泥出口至歐盟課徵碳關稅；亞洲新加坡也在去年成立全球碳權交易平台；日本也將於今年創立減碳價值交易市場，碳排放成為經濟貿易重要議題。

除此之外，KPMG也關注到投資機構將ESG資訊作為避險與挖掘金融商機的重要來源，以及國際資本市場日益加重對ESG資訊公信力的要求，金管會進而祭出相關盤查數據須經第三方查證。

林泉興指出，國際碳市場交易已成型，要進入碳交易前，首要作業即是溫室氣體盤查。因此金管會透過法規強制性要求上市櫃公司完成基本功，未來也將透過環保署提升查證機構能量、工業局協助強化企業盤查能力，其目的在於提升國內出口競爭力，降低因國際碳費導致的出口風險。

再者，為防止漂綠與數據公正化，第三方驗證就是必要作為。此舉措除了加強數據正確性外，亦是在深化台灣企業ESG資訊在國際統一的驗證標準下被國際資本市場認可。企業面對此議題，必須理解這不僅是單一溫室氣體管理作業辦法，而是整體企業在未來十年面對國際市場的關鍵出口競爭力議題。

林泉興表示，KPMG為業界最先開創專業型永續服務，其低碳轉型服務團隊具備產業與政府溫室氣體減排制度推動、科學基礎減量目（SBT）導入、氣候相關財務揭露（TCFD）、碳揭露專案（CDP）、供應鏈碳管理等長期實務經驗。