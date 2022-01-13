疫情升溫 華銀贈春聯活動喊卡 19:422022/01/13 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華南金（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應國內新型冠狀病毒疫情升溫，華南銀行取消原訂於1月14日及 17日於中山分行及南京東路分行舉辦的「福虎生豐迎新年 揮毫贈春聯」活動。 華銀表示，感謝民眾的理解與配合，期待在政府與全民一起努力下，本土疫情能早日趨緩。 沙國疫情升溫 單日新增確診創新高 藍皮解憂號尋找第2萬名乘客 #華銀 #活動 #迎新年 #疫情升溫 #贈春聯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節送禮一次購足 2022台中年貨大賞15日草悟道登場 11:102022/01/13 生活 防Omicron 舊金山建議戴兩層口罩 14:062022/01/13 國際 澎湖四季皆精彩 離島旅遊推永續觀光 12:362022/01/13 生活 五星飯店 再推外賣便當抗疫 04:102022/01/13 財經要聞 台南鹽水蜂炮照常舉辦 地方憂心去年臨時喊卡戲碼重演 16:582022/01/13 生活 高雄三鳳中街年貨採買活動倒數2天 警宣導交通措施 11:192022/01/13 社會 紐約家具設計中心 祭五大好康 04:102022/01/13 證券．權證 防疫第一！ 金門馬取消12歲以下參賽 19:012022/01/12 生活 「開箱韓國」在台也能感受 在韓國滑雪的冬季浪漫 13:292022/01/13 生活 疫情升溫 教育部長：暫無全面性停課規畫 16:022022/01/13 生活 享受芬多精輕旅行生態DIY 參山處春節同樂活動歡迎來玩 17:572022/01/13 生活 財經熱門新聞 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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