因應國內新型冠狀病毒疫情升溫，華南銀行取消原訂於1月14日及 17日於中山分行及南京東路分行舉辦的「福虎生豐迎新年 揮毫贈春聯」活動。

華銀表示，感謝民眾的理解與配合，期待在政府與全民一起努力下，本土疫情能早日趨緩。