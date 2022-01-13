統派學者、中國文化大學教授龐建國1月11日在台北市逝世。大陸全國人大常委會委員、台盟中央常務副主席李鉞鋒今天（13日）向龐建國先生親屬致唁電，對龐建國先生逝世表達深切哀悼。

李鉞鋒在唁電中說：

驚悉龐建國教授遽然辭世，深感悲痛，謹致以深切哀悼，萬望親屬節哀。

龐建國先生胸懷民族大義，秉持台胞愛國愛鄉精神，矢志推進祖國統一大業，為推動兩岸關係和平發展、增進同胞心靈契合奔走呼號，貢獻良多，堪為台胞典範。先生雖去，英名永存。

龐建國教授千古！