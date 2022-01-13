確診居服員傳播鏈延燒至桃園市中壢聯邦銀行健行分行，釀成14人確診，疫情升溫，另有行員爆料台北稽查部門有去查過帳、有辦過教育訓練，恐讓埋下未爆彈；對此桃園市衛生局回應，經調查該爆料為不實消息。
針對聯邦銀行有行員爆料，最近台北稽查部門才去過健行分行查帳、甚至有辦過教育訓練。衛生局表示，經調查後發現，台北稽查部門是在去年8月查帳，而健行分行近期也沒有辦過教育訓練。
衛生局表示，有關聯邦銀行健行分行染疫事件，已對最大可能接觸者進行匡列3013人，並發簡訊通知呼籲採檢，採檢結果若出爐會再行公布。
確診居服員傳播鏈延燒至桃園市中壢聯邦銀行健行分行，釀成14人確診，疫情升溫，另有行員爆料台北稽查部門有去查過帳、有辦過教育訓練，恐讓埋下未爆彈；對此桃園市衛生局回應，經調查該爆料為不實消息。
針對聯邦銀行有行員爆料，最近台北稽查部門才去過健行分行查帳、甚至有辦過教育訓練。衛生局表示，經調查後發現，台北稽查部門是在去年8月查帳，而健行分行近期也沒有辦過教育訓練。
衛生局表示，有關聯邦銀行健行分行染疫事件，已對最大可能接觸者進行匡列3013人，並發簡訊通知呼籲採檢，採檢結果若出爐會再行公布。
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