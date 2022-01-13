中央銀行代財政部標售的350億元20年期公債，最高得標利率1.07％，為逾二年新高，較2021年11月標售同天期的0.749％，大幅上揚32.1個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要反應美國聯準會（Fed）加速升息效應，資金投標偏保守的結果。

根據央行公布20年期公債標售結果，共吸引700億元資金進場搶標，投標倍數2倍，位在長期平均2倍的水準，得標利率則是低於市場預估的1.08～1.12％區間。本期以銀行業取得57％或199.5億元最多，其次證券業拿到24.43％或85.5億元，保險業有18.57％或65億元，票券業則掛零。

券商主管表示，美國通膨繼續飆，聯準會（Fed）偏鷹派不變，美國10年期公債殖利率在1.7％之上相對高位，隨利率正常化已確立。由於20年期長券，一定會面對利率風險，反應在本期最高得標利率睽違二年多後重返1.0％之上，後續標售的最高得標利率1.0％以下，應該是回不去了。