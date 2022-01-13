日本腕表CITIZEN愛台灣，為慶祝來台25年，邀請代言人田馥甄聯手推出限量「甄心陪伴聯名表」，並捐出銷售收入25萬元給門諾基金會；另一款25周年xC系列限量女表，融入粉嫩鬱金香的圖騰。田馥甄出席CITIZEN新表發表會，以一身白色洋裝搭配CITIZEN來台25周年限量表，笑稱自己是個標準「花癡」，鬱金香又是她喜愛的花，讓她愛不釋手。

田馥甄昨日出席CITIZEN來台25周年記者會。（CITIZEN提供）

田馥甄為了出席CITIZEN活動，前一晚興奮失眠，幸好天生麗質的她依舊美麗，完全不見疲態。她說，她一向喜愛中性一點的表款，因此她參與設計的聯名表也融入她的個人喜好，包括如星空般的藍色表盤、消光灰色的表殼與表帶等，限量僅600只，其中編號001的腕表已被她搶先收藏，「所以現在只剩599只了喔！」。

田馥甄（左）與CITIZEN台灣區總經理渡邊將人攜手做公益，捐出聯名表盈收25萬元給門諾基金會。（陳俊吉攝）

這款由田馥甄設計的「甄心陪伴聯名款」，以沉穩優雅的消光灰色搭配內斂的深藍色，表面如銀河般十字交錯圖騰，圍繞在刻度上的點點銀色星光，聯名表的收益25萬元將捐贈門諾基金會，用於偏鄉年長者及身障者的照護工作。

CITIZEN為慶祝台灣25周年推出限量CB1105-02W女表，限量700只，2萬9900元。（CITIZEN提供）

至於CITIZEN來台25周年限量表是經典xC系列女表，於1996年問市時就特別針對日本女性的喜好來研發，例如電波對時功能，即是針對日本女性熱中海外旅行而設計，另外光動能 (Eco-Drive)充電可連續運作2個月以上、超輕盈的鈦金屬表殼等，也都迎合時下女性的需求，多年來一直蟬連日本中等價位女表銷量冠軍寶座，CITIZEN為台灣女性設計的25周年限量表，更加碼融入台灣女性消費者最愛的元素，包括36mm 大表徑、櫻花粉紅金Sakura pink色表殼、白蝶貝表盤等設計細節，藉此傳遞對台灣市場的重視。

田馥甄與CITIZEN聯手設計的「甄心陪伴聯名款」EO1235-58L限量表，限量600只，1萬7800元。（CITIZEN提供）

25周年限量女表以三月份盛開的「鬱金香」圖騰為設計靈感，處處可見鬱金香的花朵圖騰，花語象徵了慈善和名譽，酷似皇冠的花瓣也有永恆與傳承的意義，全台限量700只，背底蓋有限量編號，具紀念與收藏價值。