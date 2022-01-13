女星鄭家純（原名鄭佳甄）2012年因為一段「正妹教你炸雞排」的影片爆紅，E罩杯超兇上圍太吸睛，加上可愛又萌的聲音喊「超大塊的」，純欲外貌讓她被封「雞排妹」，也開啟她的演藝路；而鄭家純近年自創「純色」當老闆，最近拍攝過年形象照化身最辣爆竹，鏤空設計側面一看火辣身材全現形，網友看完羞喊「會著火」。

鄭家純不甘於做個靠外貌的花瓶，近年自創品牌「純色」跨足成人用品市場，經營得有聲有色，今（13）日她在臉書更新近況，分享替自品牌拍攝農曆過年的形象照，表示特地扮成「一根爆竹」，更放上自拍照和側拍影片。

鄭家純最近拍攝過年形象照化身最辣爆竹，鏤空設計側面一看火辣身材全現形，網友看完羞喊「會著火」。(圖/ 摘自鄭家純臉書)

畫面中鄭家純紮起俐落高馬尾，全身赤裸只穿了一件紅金色拼湊的服飾，上面有著大大的「春」，肩膀上還有兩根「引線」，神還原爆竹的細節；從側面照更發現，爆竹裝是鏤空紅蕾絲，胸前快撐爆外，S曲線也若隱若現，十分性感，令人看了血脈噴張。

即便鄭家純在底下留言自認側拍很好笑，但粉絲們早就被辣得不要不要，紛紛讚嘆，「太用心了吧」、「好特別的應景服飾」、「看了會著火」、「如果能拍爆炸後的造型就…」、「橫看成嶺側成峰，高低內外各不同」、「家純好可愛，又覺得好鬧」、「這爆竹有點透」、「想看爆開的樣子」。