《北京日報》報導，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第137次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第88次會議12日召開，研究調度疫情防控工作。市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇主持會議，市委副書記、市人大常委會副主任、防控工作領導小組副組長張延昆出席會議。會議要求，對出現病例的所在市落實停航、停售、暫停進返京政策。

會議指出，境外疫情加速擴散蔓延，國內多地出現聚集性疫情，Omicron毒株為疫情防控帶來更大風險。當前已進入北京冬奧時刻，面臨外防輸入、內防反彈的雙重壓力，各級各部門要堅決扛起政治責任，保持應急狀態，加強聯防聯控，眾志成城、嚴陣以待、嚴防死守，全力以赴一體推進冬奧防疫和城市防疫，確保首都安全、冬奧安全、市民群眾安全。

會議強調，對京外病例密切接觸者迅速管控到位，嚴格落實集中醫學觀察措施。對有14日內中高風險地區所在縣（市、區、旗）旅居史的進返京人員嚴格居家觀察、核酸檢測等措施。嚴防風險人員通過第三地進返京。減少人員流動，倡導跨省通勤人員居家辦公。堅持一觸即發，對出現病例的所在市落實停航、停售、暫停進返京等防疫政策。

會議強調，要立足早發現，加強社會面常態化內部篩查，最大限度防止隱匿傳播。加強對所有進返京人員健康監測。持續做好重點行業、重點人群定期核酸檢測篩查，發揮發熱門診、診所、藥店「哨點」作用。要做好疫情應急處置準備，備足檢測流調力量和隔離場所，完善各項應急預案，確保出現疫情第一時間查清控住源頭、切斷傳播途徑。

會議強調，要進一步引導市民在京過年，非必要不出京。按照「非必要不舉辦」原則，嚴控聚集性活動。用好「北京健康寶」，加強壓力測試和系統運行維護，確保正常運行。加強「一老一小」等重點人群疫苗接種工作。做好進京必要物資的運輸保障工作，暢通「綠色通道」。