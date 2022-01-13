元月13號是前總統蔣經國逝世34周年的日子，為感念經國先生創建退輔會以及對台灣的付出與貢獻，復興崗文教基金會及退輔會13日在大安森林公園露天音樂台舉辦「走過璀璨 懷念經國先生音樂會」，用音樂與歌聲來表達對經國先生的懷念與追思。
復興崗子弟連續第四年辦理這場音樂會，今年包括退除役官兵輔導委員會及中國青年救國團全力參與共同主辦，退輔會主委馮世寬以及救國團主任葛永光也到場參與活動；音樂會中，復興崗校友合唱團，救國團銅管五重奏及葉樹涵小號等九個團體登台熱血演出。
紀念音樂會的主軸是用歌聲喚起百姓對經國先生那美好年代的回憶，為感恩他照顧榮民，青年及對台灣的貢獻，期盼大家一同帶著沸騰的愛前來盡情的唱出那份對經國先生無盡的追思與對國家的大愛。今年的音樂會的演出隊伍特別值得一提的是，政戰10期同學以及政工幹校軍樂班多數團員已年屆八旬，不過依然認真排練精神可嘉，此外，有多位退役將軍也在演唱隊伍中，獻出他們的歌喉。
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