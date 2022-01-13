最近在國家音樂廳經常可看見兩位國際指揮大賽得主楊書涵、吳曜宇的身影，他們擔任國家交響樂團協同指揮，常常跟著樂團排練，有時也會上陣指揮音樂會，他們表示，對於指揮而言，這是最好的實踐機會。

楊書涵是費特伯格國際指揮大賽首獎得主，他表示，擔任協同指揮的每個環節都是重要的學習歷程，「包括排練、導聆、講座、寫樂曲解說，都是很好的訓練和寶貴的經驗。」

吳曜宇是法國貝桑松國際青年指揮大賽首獎得主，他表示能有機會深入接觸一個樂團並不容易，「特別是又有多位指揮大師在身旁，願意傾囊相授。」

國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉表示，他在35年前也有同樣的際遇，「當時我擔任陳秋盛老師的助理指揮，在我還沒有資歷，沒有學歷的時候，老師給我機會，讓我有機會跟看大師指揮，還有指揮歌劇的經驗。成為指揮需要樂團演練，實際上陣指一次，勝過上十年課。」

呂紹嘉觀察，楊書涵和吳曜宇兩人的才氣高，「他們可說是現代年輕音樂家正面的典型，也有一定的成就，都是大賽得主。指揮最需要機會，他們的表現也沒有辜負給機會的人。」