受惠疫後國旅大爆發，位於台中沙鹿區的超夯親子旅店「想窩11餐旅館」，館內36間客房2月底前的假日已被預訂一空，主題客房更夯到5月前平假日額滿，就連餐廳假日也是一位難求！幕後推手洪紹龍，當初砸重金打造親子旅店，只因為「疼孫」，從飼料大亨搖身成為飯店老闆！

總成本高達3.5億元的「想窩11餐旅館」，擁有36間客房，其中標準2人房及標準4人房共有32間，另有3間親子主題房（城堡房、樂高房、巴士房），以上客房坪數約7～9坪，還有1間20坪內含2間套房、1個共用客廳及露天花園的陽光雙套房，平日房價2980～8880元、假日房價3980～12880元，3間主題房及陽光雙套房爆夯，5月底前平假日皆已被預訂一空。

為歡慶「想窩11餐旅館」1/11正式開幕，祭出1/20前的周一～五平日餐點9折特惠。

洪紹龍出身於百年油脂大廠福壽實業世家，後來創立裕興牌飼料，工作領域與觀光休閒產業完全沾不上邊。洪紹龍聊起跨足飯店產業時表示，七年前第一個孫子在澳洲誕生了，為了讓愛孫回來台灣時有一個可以恣意玩樂的天堂，將市值約2億元、700多坪的土地拿來蓋「想窩11餐旅館」。

勇於自我挑戰的洪紹龍說：「我的興趣就是創造亮點，做老闆的賭性要堅強，要做就要走在人家前面，最少五年都不會被超越。」洪紹龍與老婆黃秀鈴於是花了兩年時間籌劃，把全台知名的親子餐廳與旅館走透透，甚至到大陸與澳洲考察，發現市場上親子餐廳多從吸引小朋友的觀點出發，而且大型遊戲設施都得額外付費，一趟親子時光要花上不少錢。

夫妻倆最後決定，改由大人帶小孩來玩做定位，不但要滿足小朋友的玩興，還要兼顧父母悠閒、放鬆、想為孩子拍美美回憶照的需求，最重要的還要幫父母省荷包。因此，「想窩11餐旅館」無論用餐或住宿，不用再花錢買門票，就能暢玩館內耗費300多萬元打造的130坪遊樂設施。

在餐飲部份，大人低消每人300元，小朋友每人150元，就能盡情玩上一整天。而餐飲提供小朋友喜歡的炸雞、脆薯，還有迎合大人口味的德國豬腳、戰斧豬排、麻辣鍋等料理可供選擇。

想窩11餐旅館在空間設計上，採用木質的溫潤感展現優雅時尚風格，在1、2樓規劃了超大空間的小朋友遊憩區，有專為0～6歲孩子設計的活動空間與德、澳進口遊具；砂坑不惜成本選用比白砂貴了3、4倍的琉璃砂，還有可以讓較大孩子揮灑精力的溜滑梯球池與影像互動區，更把建築容積率拋在腦後，刻意保留近300坪平坦如茵的大草坪。

看著大小朋友開心地在草地上追趕跑跳蹦，黃秀鈴與洪紹龍異口同聲說：「不後悔沒把土地蓋好蓋滿，草坪上的歡樂時光，絕對值得投資！」

此外，館內還有一座獨一無二的「韓式汗蒸幕」，砌築基床的每一片磁磚及用來做黏著劑的水泥內都添加了負離子粉，躺在基床上40分鐘宛如置身在充滿芬多精的森林裡，暖人心脾但完全不覺得躁熱，就在不知不覺中舒服的進入了夢鄉，是董娘黃秀鈴的最愛。

「想窩11餐旅館」2021年大年初一試營運，不料3個月後就遇上新冠肺炎全台三級警戒，疫情的重擊沒讓洪紹龍打退堂鼓，反而趁機把試營運時發現的缺失逐一修正，加上低碳旅店的概念、超過1.5米安全社交桌距的用餐環境、36間客房超前部署間間採用獨立分離式變頻冷氣，杜絕近來爆發防疫旅館群聚感染的風險。

兒童遊戲區開冷氣的同時，也會開窗讓空氣流通、每天進行4次定時消毒外，工作人員也會不定時以紫外線加酒精噴槍進行擦拭消毒作業，而小朋友超愛的琉璃砂坑，天花板上更架設了紫外線燈，每晚休館後開燈殺菌6小時，做好做滿的防疫措施，讓想窩11餐旅館的春燕，在全台降為二級警戒時迅速回溫。

想窩11餐旅館從去年8月開始至今，最高紀錄曾經1天湧進800個客人，假日住房與餐飲全部開出客滿，即使平日住房也有六成滿。洪紹龍說，想窩11餐旅館是他為家人創造人生最棒回憶的地方，未來不排除複製到更多縣市，讓親子樂園遍地開花。