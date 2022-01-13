2022美國演員工會獎甫於昨晚公佈入圍名單，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）再以《夜路》中勾心鬥角的精湛演技入圍，榮獲傑出女配角提名，並且第5度雙料入圍演員工會獎，更以《千萬別抬頭》第7度入圍傑出整體演出，打破所有演員獲得該項目最多提名的紀錄，無疑是本屆最風光至極的演員，再度提升她影壇天后的崇高地位。

《夜路》最新亮相的2支精采幕後花絮，驚爆片中的黑暗內幕，揭曉主角是人還是野獸的真相，也披露打造全新黑色電影秘辛， 「暗黑角色打造篇」深入剖析該片中心主旨，導演和演員各自分享他們對於這個故事的見解。吉勒摩戴托羅解釋：「《夜路》是個關於命運的故事，關於一個能夠扭轉人生的角色，卻也因他的狂妄自大造成命運。」大衛史崔森綜觀所有角色：「這是一群脆弱的人，但在其中探索極富人性的關係。」李察傑金斯一針見血點出：「人非聖賢，孰能無過，這就是我們的寫照。」凱特布蘭琪更饒富詩意地形容：「《夜路》是靈魂的深邃黑夜。」

「新黑色電影篇」齊聚眾星讚揚吉勒摩戴托羅的高超執導功力，他也親自講解黑色電影對他的重大意義。凱特布蘭琪說：「吉勒摩的電影總是如夢似幻，令人見證關於自己和身處世界的奇妙故事。」威廉達佛也表示：「吉勒摩擅長混合類型，又能以現實作為基底。」朗帕爾曼則稱：「吉勒摩以視覺挖掘獸性的長才，是他整體作品的加分關鍵。」戴托羅自述：「《夜路》鉅細靡遺檢視了美國的底層社會，美國夢的反面就是一場惡夢。」他也透露自己對於黑色電影的愛不釋手，並要讓布萊德利庫柏和凱特布蘭琪化身復古經典巨星和蛇蠍美人，但在頌揚黑色電影的同時，他也不想落入陳腔濫調，而是毫不過時地打造黑色電影的全新風貌。

《夜路》是金獎大導吉勒摩戴托羅醞釀30年的壓箱計劃，從他首部導演長片《魔鬼銀爪》合作至今的老搭檔朗帕爾曼引薦下，他在帕爾曼家中看了經典原版電影，並深深愛上該片和後來拜讀的原著小說，因而對於重拍躍躍欲試，可惜版權在二十世紀影業手上，取得難如登天，20多年後，他因緣際會以二十世紀影業旗下探照燈影業的《水底情深》大獲成功，令他得以進而在事隔長達30年後如願以償完成重拍。該片早在2020年初即已開拍，未料當年3月全球疫情大爆發，討論後忍痛停止拍攝，是世界上最早停擺的電影製作之一，停拍6個月後也成為首先重啟拍攝的電影之一，並為後來的電影製作設下防疫守則典範。該片本月28日在台上映。