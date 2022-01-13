「一歩間違えれば・・・」父親が激白 ダンプカーのタイヤが外れ直撃 男性重傷(2022年1月13日)

「日本放送協會」（NHK）13日報導，日本一輛砂石車12日在行駛中，2顆輪胎突然噴飛，並向前高速滾動，其中1顆更在前進約500公尺後，撞上走在人行道上的路人，導致他受到重傷。

根據報導，此事件發生在日本群馬縣涉川市的國道17號，當時一輛行駛中的大卡車，左側2顆後輪突然脫落，所幸該車最後順利減速停在路邊。從現場監視器拍下的影像，可見這2顆輪胎繼續以高速向前滾動，其中1顆跨越對向車道，並猛力撞上柵欄；另1顆則繼續前進，最後於畫面外直接撞上1名行人。

NHK表示，傷者是住在附近的45歲打工族男性，不僅導致他肋骨骨折，大動脈和肝臟也受傷；傷者的父親告訴日本「富士新聞網」（FNN），他在撞擊的瞬間便失去意識，醫師則稱當時傷者若走錯一步，恐怕性命就難以挽回。

NHK和FNN指出，脫落的輪胎為冬季用的雪胎，直徑達105公分，該肇事車輛則為10輪的大卡車，當時由1名46歲的女性職員駕駛，滿載砂石前往目的地。警方正調查車輛的維護狀況等，希望查出輪胎突然脫落的原因。

根據日本國土交通省資料，卡車等大型車輛在行駛中輪胎脫落的事故，日本2021年共發生131起，其中65%脫落者都是冬季用雪胎、58%於更換輪胎的1個月內脫落，且95%脫落的都是左後輪。NHK指出，由於設計和載重關係，大型車輛後輪受到的壓力較大，且距離司機太遠，導致不易感受到輪胎異狀，難以預防。