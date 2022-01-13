許多已開發國家都有少子化問題，但以色列正相反，他們面臨的是人口過多，目前900萬人口，預計到 2050 年將翻一倍，因此人口學專家提出計畫生育。

俄國衛星網報導，歷史上的猶太人顛沛流離，在二戰時期又遭納粹殘酷迫害甚至種族滅絕，於是當以色列在戰後建國以後，就以繁衍生息為主要的人口政策。平均以色列婦女生育3個孩子，預計到 2050 年，該國的人口規模將比現在增加1倍。

以色列人口學家、前中央統計局副局長伊利亞胡‧班-摩西(Eliyahu Ben-Moshe )表示，以色列已是地球上人口最稠密的國家之一，在已開發國家中排名第3，僅次於韓國和荷蘭。但是與那兩國相比，以色列的土地更為稀少，因此問題更大。

在過去的十年中，以色列的人口急劇增長。2005年以色列有690萬人。2010年達到840萬，如今超過 900 萬人口。班-摩西預測，到 2050 年，以色列的人口將達到約1600萬人，其中四分之一是「正統派猶太教人士」(orthodox Jews)。

正統派猶太教又叫哈雷迪猶太教(Haredi Judaism)，有別於7成的「世俗化猶太人」(secular Jews) ，正統派以猶太信仰為先，反對當兵(也真的目前都不用當兵)，反對世俗化教育制度，都是在家自學或是上宗教學校，反對上網和世俗化的東西，以及保守的穿著，他們多著黑衣黑帽，男子會留鬚。對以色列政府來說，正統派不願負擔國家義務，受教權也較低，生育率卻最高，相當麻煩。

以色列城市的小學人滿為患，每班最多有34名學生。道路上擠滿汽車，也使幾個大城市的房價持續上飆，特拉維夫己成了世界最昂貴大城市之一。

班-摩西表示，以色列需要重新認識人口政策，需要做出修正，降低其生育率，並確保人口中的弱勢群體。