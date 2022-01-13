高雄、台南科技園區正夯，南紡總經理王立範13日指出，已邀請國內戴德梁行、仲量聯行、世邦魏理仕(CBRE)、第一太平戴維斯等四家外商，針對南紡仁德、新市二處科技園區進行選商，希望儘快能選出潛在合作開發投資商。

市場估，南紡仁德、新市二處科技園區的未來總銷金額將達3、4百億元。

南紡仁德暨化纖廠區共46公頃工業區土地，將轉型為「南紡科技園區(TSTPARK)」，規劃以5G、AI智慧相關產業為園區產業發展主軸，滿足5G產業需求的全方位科技園區。

王立範指出，這次的選商主要是針對仁德廠一期5萬坪基地；以及3萬坪的新市廠進行潛在合作開發投資商的選商。

根據南紡的開發計畫，仁德暨化纖廠區土地資產活化將分三期進行，第一期開發基地面積共5萬坪，內容包括商展願景館、管理服務中心、育成中心、金融大樓、廠房辦公；第二期的基地面積有5.5萬坪，將以研發、產業服務、廠辦、相關產業鏈聚集為主；第三期基地面積有4.5萬坪，以產業支援基地為重心。

另外，南紡指出，原先未納入開發的新市廠，也將納入這次的選商。

王立範指出，依目前四大外商對外及市場的諮詢訪談，對此二園區有合作開發興趣的仍以開發商為主。另外，許多金融集團、外商也都表達合作興趣。

王立範指出，由於選出的合作開發投資商，攸關未來開發後雙方權利分配、工程技術可行性、工程費估算、廠商引進類別等，並啟動後續的招商作業，因此，南紡將會慎重選擇合作對象。

不過，合作開發投資商一經選定後，王立範認為，開發的動作就會很快啟動，並可適時配合國內產業發展方向、市場產業鏈群聚，做最佳的利用。

而在南科、高雄半導體產業鏈逐漸形成下，南紡指出，先前已接獲許多的相關供應鏈廠商的探詢，表達對仁德科技園區的進駐興趣。