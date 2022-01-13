幼兒新冠疫苗臨床試驗結果 莫德納預計3月發表 19:402022/01/13 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疫苗大廠莫德納預定在3月發表2到5歲幼兒接種新冠肺炎疫苗的臨床試驗結果，假設實驗數據顯示莫德納疫苗能有效預防幼兒感染新冠肺炎，該公司將向美國食品藥物管理局（FDA）申請為幼兒供應疫苗。此外，莫德納也在研究12到17歲青少年接種加強劑後對新冠肺炎的預防能力。 嘉義市長者接種第3劑打氣冷 選打莫德納是BNT的10倍 聯邦銀群聚波及7校預防性停課 學生全採陰 明全數復課 #幼兒 #莫德納 #接種 #新冠肺炎 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本擬開放5歲以上打疫苗 第3劑間隔縮短至7個月 14:002022/01/13 國際 新生醫專和平鎮何嘉仁幼兒園採檢出爐明天可復課 15:292022/01/13 生活 桃園疫苗接種站爆人潮挨轟群聚 鄭文燦：不用預約要排隊很正常 14:402022/01/13 生活 新竹縣疫苗地圖上線 快速搜尋疫苗接種院所 15:052022/01/13 生活 沈富雄喊接種第3劑不如確診 醫打臉曝終結病毒唯一可能 15:542022/01/13 生活 默沙東新冠口服藥獲EUA 春節後抵台 04:102022/01/13 生活新聞 南投加強劑施打衝破2萬劑 衛生局籲勿恐慌、周末加開接種場次 11:482022/01/13 生活 流感也來亂 雞蛋過敏者 可自費打細胞培養疫苗 04:102022/01/13 生活新聞 桃園確診者曾到過湖口、竹北三場所 衛生局緊急消毒與疫調中 18:042022/01/13 生活 AZ疫苗146萬劑到貨 陳時中坦言可能用不完 19:052022/01/13 生活 桃園疫情升溫今開打莫德納 400張號碼牌20分鐘被搶光 11:142022/01/13 生活 財經熱門新聞 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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