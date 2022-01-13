美國疫苗大廠莫德納預定在3月發表2到5歲幼兒接種新冠肺炎疫苗的臨床試驗結果，假設實驗數據顯示莫德納疫苗能有效預防幼兒感染新冠肺炎，該公司將向美國食品藥物管理局（FDA）申請為幼兒供應疫苗。此外，莫德納也在研究12到17歲青少年接種加強劑後對新冠肺炎的預防能力。