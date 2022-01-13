美國財政部公布去年12月聯邦預算赤字210億美元，是2019年12月以來最低紀錄，主因是聯邦稅收大增。先前美國政府因應疫情而延後個人所得稅繳稅期限，促使許多人都拖到去年12月繳稅。去年12月個人所得稅收增加44％，推動聯邦整體稅收年增41％至4870億美元，反觀支出年增4％至5080億美元。