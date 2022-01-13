美國12月聯邦預算赤字 降至兩年低點 19:402022/01/13 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部公布去年12月聯邦預算赤字210億美元，是2019年12月以來最低紀錄，主因是聯邦稅收大增。先前美國政府因應疫情而延後個人所得稅繳稅期限，促使許多人都拖到去年12月繳稅。去年12月個人所得稅收增加44％，推動聯邦整體稅收年增41％至4870億美元，反觀支出年增4％至5080億美元。 台積電去年資本支出300億美元 今年上看440億美元 台積電資本支出衝440億美元 法說會6大重點一次看 #聯邦 #億美 #預算赤字 #稅收 #個人所得稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園居服員衍生3條傳播鏈 揭聯邦銀行確診暴增關鍵 18:002022/01/13 生活 聯邦分行拉警報 陳時中：無加嚴措施 15:312022/01/13 生活 確診銀行員赴典華喜宴 網驚完蛋：那天還沒禁敬酒 15:252022/01/13 生活 確診銀行員新竹足跡＋2 曾到關西2農場採草莓 11:542022/01/13 生活 聯邦銀行暴增12人確診 醫見關鍵9天：有足夠時間傳更廣 08:212022/01/13 生活 確診者銀行開戶「脫口罩驗證」傳病毒 金管會研議不脫罩方案 18:022022/01/13 財經 聯邦銀行群聚已14人染疫 鄭文燦預告：還有第二波、第三波 16:332022/01/13 生活 去年稅收超徵4034億元 史上新高 04:102022/01/12 焦點要聞 聯邦銀群聚未爆彈恐掃到台北 員工曝：總公司來查過帳 11:432022/01/13 生活 聯邦銀行12人確診 網怒「足跡自己想」：實聯制就笑話 00:492022/01/13 生活 新生醫專和平鎮何嘉仁幼兒園採檢出爐明天可復課 15:292022/01/13 生活 財經熱門新聞 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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