中國科學院預測科學研究中心最新預測，大陸2022年經濟將穩健成長，預計呈現前期稍低後期略高，估算全年GDP增速應為5.5％左右。

澎湃新聞報導，中科院預測科學研究中心在12日舉辦2022年中國經濟預測發表會，該中心主任助理鮑勤表示，預計2022年第一級產業增加值增速為3.1％，第二級產業增速為4.5％，第三級產業增速為6.5％。消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為3.9、0.9和0.7個百分點。

鮑勤表示，2022年大陸仍面對複雜嚴峻的國內外經濟環境，外貿等方面，外部需求復甦不容樂觀。但剛生效的RCEP有望積極推動區域內經濟要素自由流動，拉動區域內消費市場擴容升級，將成為2022年大陸貿易增長的主要動力之一。預測2022年大陸進出口總額約為6.41兆美元，按年增長約6.14％。

投資方面，鮑勤指出，基礎設施建設投資有望回暖，預計2022全年固定資產投資增速為5％到6％。消費方面，有政策利多與減稅降費推動，但也遭遇疫情與就業壓力加大等制約，預測2022全年大陸消費支出名義增速約為5.4％至7.0％。

在物價方面，鮑勤指出，預計2022年大陸PPI將逐步下降、CPI將恢復性上漲。鮑勤稱，預計CPI全年大約增長2％左右，PPI增長4.3％。