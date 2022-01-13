金曲歌后田馥甄（Hebe）出身於女子團體S.H.E，出道21年憑超高顏值與堅強歌唱實力廣受喜愛，她因為受疫情及爬山膝蓋受傷等原因阻擾，好一陣子沒有在公開演出行程中亮相，但平日仍會透過社群頁面跟粉絲互動。Hebe今(13)日突曬出黑暗畫面的「絕望」文，對「晨光」逼人面對起床的描述「超寫實」，讓一票網友看完都超有共鳴；田馥甄稍晚出席活動被問到「婚事」時也笑說：「家人應該感到絕望了吧」，「絕望」關鍵字趣味連發；被問到如果被求婚，她最不希望「有其他第三者在旁邊」；並透露5月中將於高雄舉辦歌迷敲碗已久的巡演。

田馥甄今(13)日突然在限時動態寫下「絕望」2字，並親解她對「絕望」的定義，感嘆：「正逢失眠時，當一整排窗簾像月光寶盒一樣漏光，此時窗簾若因人為因素不夠密合，而產生縫隙透光，也就此放棄不想努力了。」黑暗畫面中可以看到捲起的棉被，跟從窗外透出的一縷光線。

田馥甄在IG限時動態寫下「絕望」2字，並親解她對「絕望」的定義，笑翻網友。（圖／截取自田馥甄IG限時動態）

Hebe的下一篇「絕望」文則有了另一種解釋，這次她附上手機鬧鐘介面，語氣更加無奈說道：：「當一名失眠者輾轉反側一整夜，逐漸有睡意時，發現她的鬧鐘三十分鐘內就要開始作響。」原來她預計9點15分起床，無奈8點49分才開始有睡意。這則自嘲的幽默限時動態一出，讓眾粉絲難得一窺女神「接地氣」搞笑的一面，紛紛樂翻表示：「超寫實的絕望感啊！」立刻引起許多必須在寒冬中起床上班或上課的網友共鳴。

田馥甄在IG限時動態寫下「絕望」2字，並親解她對「絕望」的定義，笑翻網友。（圖／截取自田馥甄IG限時動態）

田馥甄今(13)日稍晚出席了手錶代言活動，看來也是她「絕望」要強迫早起的原因；而農曆新年身為單身女子，總是會被問到要不要結婚？田馥甄笑說：「家人應該有一種絕望的感覺了吧！他們看到我幸福就好，農曆年會問起，其實長輩就只是一份愛和關心，希望人生後半段有一個人可以陪伴，但我現在確定我是幸福的，把日子過得很好，我們家長輩也都沒問過。」她也開玩笑說：「如果會問的親戚，就不要去見他們！」

愛爬山的她，被問到會不會希望像胡宇威、陳庭妮一樣爬玉山攻頂後被求婚？她先是眼睛一亮，才回答：「不會耶～沒有想像過被求婚的感覺跟場合，我沒有思考過整個狀況跟畫面，但我自己很害怕，除了我跟對方外，有其他第三者在旁邊的求婚，一想到就會很不想答應他，因為這樣真的太不了解我了。」即使在Selina跟Ella面前也不行？她回應「也不用吧！畢竟這是兩個人的事情。」

田馥甄還透露，5月中旬將於高雄巨蛋舉辦「一一」巡演，巡迴演唱會之前還將推出個人單曲，「至少2場吧！要不然我也忍太久沒唱歌了，還是我就總彩3天好了？」新訊息一出，給了喜愛她的歌迷無限期待。