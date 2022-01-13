SKODA SUV家族旗艦KODIAQ改款新車13日正式在台亮相，承接連續三年七人座SUV銷售冠軍的氣勢，此次除了加入最具辨識度的Matrix LED智慧複眼頭燈之外，全新鍍鉻水箱護罩也甚為吸睛。

以阿拉斯加大棕熊為名的KODIAQ自2017年正式引進台灣以來，銷量逐年增加，2019年起更連續三年蟬聯七人座SUV銷售冠軍，幾乎每3輛七人座SUV中就有一輛是KODIAQ。

Skoda Taiwan表示，KODIAQ此次改款保留原先大空間的優點，修改重點主要在細節方面：如外觀部分，車頭承襲ENYAQ iV的全新家族設計風格，以垂直擴張且更為立體的六邊型水箱罩造型配上從方形改為分割設計的全新Matrix LED智慧複眼頭燈組，更加彰顯其在SUV的旗艦地位；車尾同樣採用LED燈組，不僅辨識度更高，coming home及leaving home如尾翼展翅的動態燈光展現瞬間屢獲車主芳心。

KODIAQ內裝除10.25吋彩色數位儀表板搭配9.2吋觸控螢幕，還有全新髮絲紋內裝飾板。為了符合車主長時間駕車的需求，清晰醒目的駕駛資訊配上全面提升的主被動Level 2安全配備，可在9.2吋觸控螢幕上直接操作並讀取所需訊息；新版10.25吋彩色數位儀表板提供五種配置風格：經典、簡化、擴展、現代、運動等，讓車主可視需求及個人喜好在觸控螢幕上進行切換；整合為一的Travel assist智慧車陣輔助系統含括ACC以及Lane assist車道偏移警示，可以一鍵啟動或關閉，再搭配擁有電容層設計的HOD手持方向盤偵測功能，行車安全性更加提升。

KODIAQ提供1.5 TSI以及2.0 TSI兩款汽油引擎，1.5 TSI擁有150匹馬力、25.5公斤米的最大動力，搭配DSG七速雙離合器變速箱，極速可達時速205公里，零百公里加速需時9.8秒；至於2.0 TSI車型則為全時四輪傳動，同樣搭配DSG七速雙離合器變速箱，最大馬力為190匹馬力，最大扭力為32.7公斤米，零百公里加速於7.7秒輕鬆完成，極速則達時速215公里。

新款KODIAQ安全配備也同樣升級，除了原先就已是標準配備的九氣囊，還添加新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技，包括升級為有主動式跟車功能的ACC、可主動式修正車道偏移及車道置中的Lane assist、後方車流警示功能的RTA、行駛中緊急剎車的AEB以及半自動停車輔助的Park assist等輔助警示系統。

KODIAQ車身尺碼為車長4697mm、車寬1882mm、車高1681mm，軸距2790mm，2+3+2的座椅配置設計，拜第二排座椅可前後滑動18公分之賜，不僅車內乘員都能享有不錯的乘坐舒適性，在置物需求方面也有足夠的空間滿足消費者，從七人滿載的270公升到第三排座椅傾倒後創造出的765公升，即便全家出遊的行李亦可裝好裝滿。改款後的KODIAQ也將KESSY五門免鑰匙遙控開門以及引擎啟動系統列為標準配備，且行李廂門具備足踢式感應功能。