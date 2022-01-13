寶格麗在台發表2022年春夏新款皮包配件，將珠寶的概念融入設計當中，除了繽紛五彩的彩寶色調外，還推出一系列超級迷小包，莫允雯受邀出席新品發表會，搶先鑑賞寶格麗新包，對迷你小包愛不釋手，雖然小包裝不了什麼東西，曾被她戲稱是「小廢包」，但流行趨勢銳不可擋，連她也淪陷。

莫允雯追趕迷你小包的時尚流行風潮，將寶格麗迷你小包當項鍊佩戴。（陳俊吉攝）

莫允雯笑說她是個務實的人，偏愛實用的大包包，可以把東西全都丟裡面，但近年流行迷你包，剛開始還很抗拒，但轉念之後，發現小包才更實用，「把車鑰匙、護唇膏放小包裡隨身揹著，手機就隨手拿，這樣就可以出門了！」

寶格麗Serpenti Hobo洋紅石榴石色小牛皮迷你新月包，僅13公分大，3萬3600元。（BVLGARI提供）

小包的流行風潮與數位時代的來臨息息相關，現代人出門只要帶手機就已足夠，根本不必帶錢包，就連鑰匙也被電子鎖指紋辨識功能所取代，自然不必大包小包出門。

寶格麗Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮手提肩背包，8萬9700元。（BVLGARI提供）

寶格麗春夏配件以「AMOROMA」為主題，是「羅馬」與「愛」的縮寫，將羅馬的豔陽、豐富繽紛的色彩和寶格麗寶石切割工藝等元素融入包款設計當中，例如Serpenti Laser-Cut包款上雷射切割放射圖紋、Serpenti Diamond Blast Sunshine包上放射狀的車縫線，都讓人聯想到羅馬的豔陽，更添極致奢華的時尚新風貌。

寶格麗Serpenti Forever春天橄欖石色小牛皮斜背包，8萬9700元。（BVLGARI提供）

寶格麗以彩色寶石著稱，春夏新包款的色彩繽紛妍麗，靈源即是源自彩色寶石的色調，如珊瑚紅、蛋白石白、洋紅石榴石、尼加拉藍寶石、橄欖石綠等，讓每一件皮包件品就像是珠寶一般閃耀動人、奢華唯美。

寶格麗Serpenti Cabochon Maxi Chain珊瑚橘紅玉髓色小牛皮肩背包，6萬9900元。（BVLGARI提供）

其中一系列迷你包款，將皮包變成了珠寶，最小尺寸甚至只有7公分，斜背在身上就像佩戴項鍊一般，每件作品都是經典包款按比例縮小，引領小包的時尚風潮。

寶格麗Serpenti Hobo 尼加拉藍寶石色小牛皮新月包，6萬1700元。（BVLGARI提供）