立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）承認在台灣問題上犯了一個錯誤後，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）卻在接英媒訪問時呼籲歐盟要明確回應，對中國的制裁行動展開反擊。

《多維新聞》報導說，藍斯柏吉斯在接受英國《金融時報》採訪時指出，「現在歐洲需要一個非常明確的回應。歐洲必須聲明，這不僅關係到一個特定國家的市場。這是對基於規則的整個世界貿易體系強度的考驗，歐洲必須反擊。」

藍斯柏吉斯強調，立陶宛不願與北京對抗，但有權與台灣建立貿易和文化聯繫。「立陶宛沒有做錯任何事情，沒有違法，我們也沒有破壞任何國際義務。恰恰相反，對我們的公司正在做的事情，如單方面改變我們的大使館名稱及對其他歐洲國家的公司所做的一切很可能是違法的。」

美國《華爾街日報》日前以「歐盟艱難應對中國貿易挑戰」為題報導說，根據美國和歐洲官員的說法，中國最近幾周實際上已經將立陶宛企業擋在了中國市場之外，並開始向涉及立陶宛供應商的美歐公司施壓，要求它們切斷這一關係。

而面對中國的出手，歐盟似乎無能為力，歐洲各國政府的反應一直很含糊。歐盟宣稱，可能將此事提交世界貿易組織，而結果可能需要等待數年時間。歐盟和立陶宛官員透露，法國、德國等一些與中國有著深厚經濟聯繫的較大歐盟成員國，一直在尋求避免對華局勢升級。一些歐盟外交官甚至批評，這個波羅的海國家決定在涉台問題上挑戰北京。

《華爾街日報》援引歐洲經濟智庫專家的話稱，如果不能保護較小的成員國，歐盟在貿易政策方面的權威將被削弱。「歐盟至少可以說一句，立陶宛出口就是歐洲出口，任何針對立陶宛出口的行動，就是在針對歐洲出口，可沒有人敢說這樣的話。」