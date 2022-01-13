前台中市新聞局長卓冠廷質疑，台中市長盧秀燕任內賣北屯社會住宅預定地給財團圖利，對此，國民黨反問前市長林佳龍，任內為何把前市長胡志強規劃的北屯太原段社會住宅用地，以每坪19萬賤價賣出；若盧秀燕以33萬賣出被抹黑是「圖利財團」，試問林佳龍當年算是貪腐嗎？而林佳龍市府經手後，台中舉債逾629億，讓台中成為千億負債俱樂部，舉債空間成為六都之末，對此有何解釋？

國民黨表示，很遺憾，台中市民在3年前以20萬票的龐大差距趕走林佳龍跟他的「黑箱團隊」，近3年來，還要忍受林佳龍與他的子弟兵們，持續對台中進行「烏賊攻擊」，以對盧秀燕噴墨的手法，來轉移自己跟財團千絲萬縷的關係。

國民黨痛批，龍市府時期新聞局長卓冠廷在媒體聲稱，台中市政府將土地賣出是圖利財團，幾乎是換了屁股就換了腦袋的烏賊話術，完全忽視林佳龍才是分割土地、賤賣社宅土地給建商的始作俑者。盧秀燕在完整規劃下的決策，反倒成了民進黨口中的圖利。

國民黨說，綠營即便繼續抹黑，也改變不了林佳龍身為前市長任內瘋狂舉債的事實，相反盧秀燕市府任內台中市府財政大幅改善，創下縣市合併後首度有盈餘。上述台中市民關心的問題，林佳龍或卓冠廷先生應正面回答，不能閃躲。