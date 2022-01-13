新華社報導，北京冬奧會張家口冬奧村（冬殘奧村）場館運行團隊表示，根據場館運行實際需求，即日起張家口冬奧村啓動閉環管理，進入賽時狀態。

張家口冬奧村（冬殘奧村）（下稱張家口冬奧村）位於張家口賽區核心區域，向南距古楊樹場館群10分鐘車程，北距雲頂滑雪公園12分鐘車程，佔地19.7公頃，總建築面積23.9萬平方米，分居住區、廣場區和運行區。

其中，居住區由9個公寓樓組團和1個公共組團組成；廣場區面積約2.17萬平方米，由商業服務、贊助商服務、特許經營、中醫展示、文化活動等22個運營空間組成；運行區賽時是為村內居民、訪客、媒體等人員提供進出村服務的場所，包括運動員班車站、代表團接待和訪客中心、媒體中心、安保中心等。

據介紹，張家口冬奧村計畫1月23日預開村，1月27日正式開村，共運行53天，3月16日閉村。冬奧會期間，預計接待來自79個國家和地區代表團的2020名運動員及隨隊官員。冬殘奧會期間，預計接待來自39個國家和地區代表團的644名運動員及隨隊官員。

1月14日-23日，張家口冬奧村將迎來部分外籍考察人員，為最大限度降低疫情傳播風險，1月3日起，冬奧村就啟動了「小閉環」工作模式——即為外籍人員和中方陪同人員畫定了安全活動區域和流線。

根據實際需要，場館運行團隊決定於即日起，正式啟動賽時閉環管理措施，這標誌著張家口冬奧村正式進入賽時狀態。

北京冬奧組委奧運村部副部長、張家口冬奧村場館運行團隊主任賈凱表示，目前這樣「大閉環」和「小閉環」相結合的模式，將確保防疫萬無一失、工程收尾有序進行、人員培訓照常開展。

賈凱表示，「我們將以最優的狀態，把場館運行好，確保給運動員和隨隊官員提供優質、高效、貼心的服務。」