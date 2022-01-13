《情慾告白》全片激愛戲碼高達14分鐘。（佳映娛樂提供）

因紀錄片《刺青舞者》擄獲不少台灣粉絲的瑟基普魯尼（Sergei Polunin），在新片《情慾告白》中首度以訓練有素的舞者肉體，在大銀幕上獻出全裸性愛。外型挺拔俊俏的他，大方袒露重點部位和精實翹臀，和女主角莉蒂西亞杜希（Laetitia Dosch）纏綿多回。2人愛意從門邊、廊道、梯口、餐桌、豪車、公廁、旅館四處蔓延，情慾交流高達11場戲14分鐘，令國際影迷大開眼界。剛開始素不相識的2人初到拍攝現場時，馬上就被導演丹妮爾阿比德（Danielle Arbid）要求在餐桌上做。普魯尼在訪談時表示，很榮幸能讓女性導演拍攝正面全裸：「她的熱情衝勁，讓我不禁想為她的夢想盡一份心力。」

該片也是現年32歲的普魯尼初次擔綱男主角，但並非第1次從舞者跨界拍電影。他曾在《紅雀》和奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）尬舞，也曾在「佛地魔」雷夫范恩斯 （Ralph Fiennes）執導電影《白烏鴉：紐瑞耶夫傳奇》，及夢幻卡司大片《東方快車謀殺案》中演出。普魯尼自信表示：「因為之前都是演舞者，所以很好發揮。」此次別開生面大演「愛情動作戲」，對19歲即成為傳奇舞者的他根本小菜一碟，片中琳瑯滿目的性愛體位皆難不倒他。女主角莉蒂西亞杜希在訪談中表示：「能和有舞蹈背景的人合作真的幫助很大，他對自己的身體很自在。」在杜希的完全信任之下，普魯尼和她展開一場場衝擊感官的放肆性愛，兩人的重點部位甚至在大銀幕上緊密交疊，讓觀眾看得臉紅心跳。

《情慾告白》改編自法國暢銷作家安妮艾諾（Annie Ernaux）真實日記發展成的懺情小說。莉蒂西亞杜希不但對安妮艾諾的作品如數家珍，對於能接到這部片的演出機會更是充滿感謝。她表示，在大銀幕上扮演安妮艾諾賦予了自己極大的勇氣：「她的文字讓你想要坦誠而不引以為恥。如同她的書寫，這一切會給你力量。」她飾演的角色儘管戒不掉渣男，卻是個獨自撫養兒子、在一流大學教文學的獨立女性。該片不只讓觀眾得以見識到優雅女學者飢渴的一面，更見證了後＃MeToo時代，由女性導演領軍、改編自女性作家、從女性視角出發的性愛電影，如何逆風捍衛真實的女性存在。電影本月21日在台上映。