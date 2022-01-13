屏東環保局扮柯南徹夜未眠，去年共查獲30件非法棄置案移送偵辦。（屏東環保局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東環保局扮柯南徹夜未眠，去年共查獲30件非法棄置案移送偵辦。（屏東環保局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東環保局為嚴密阻絕非法棄置廢棄物行為，結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，除不定期攔查外還透過科技執法，而成效果真顯著，去年移送司法機關偵辦案件多達30件，並查扣15部大貨車及怪手等大型犯罪機具，讓非法棄置業者付出慘痛代價、無法再犯。

環保局長顏幸苑表示，由於近年國內事業廢棄物數量增加，廢棄物處理成本大幅提升，導致許多縣市非法棄置廢棄物案件頻傳，雖然屏東縣產業以農業為主，較少工業廢棄物產生，但幅員遼闊，偏僻地點仍容易遭到棄置廢棄物，為嚴密阻絕非法業者載運外縣市廢棄物入侵，除主動與警察局執行欄查及科技辦案之外，環保局稽查人員也執行深夜巡查、跟監可疑貨車，及定點埋伏突擊等行動。

她說，曾有稽查人員為埋伏及跟監任務，連續3天2夜徹夜未眠，終於在半夜凌晨時分攔獲鎖定的大貨車，並與協同埋伏的警察局同仁一擁而上，稽查人員爬上車斗查看確實載運整車外縣市的事業廢棄物，當場人贓俱獲，司機遭押回警局偵訊後移送司法偵辦。

他說，經統整，近期發生的非法棄置行為，發現不肖業者專挑國營事業及國有土地等偏遠且腹地較大的地點非法棄置，因此縣府也特別函請相關土地管理單位重視及加強管理，包括加強日夜間巡查及加裝路口監視器等措施，以共同保護國土安全。

對此，屏東縣長潘孟安也呼籲土地使用人、管理人或所有人，依法應善盡管理之責任，閒置的土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，以免遭人任意棄置廢棄物，而對於閒置農地或廠房出租，務必謹慎並了解承租人用途，加強巡查，避免遭不肖業者作為非法堆置處理廢棄物場所，否則可能面臨刑責及清除處理廢棄物或土壤整治等重大財物損失，切勿因小失大甚至觸法。