以阿拉斯加大棕熊為名的KODIAQ自2017年引進至今即受消費者喜愛，2019年起連續3年蟬聯七人座SUV銷售冠軍，幾乎每3台七人座SUV就有一台是KODIAQ。曾於德國紐柏林賽道創下七人座單圈最佳成績的性能版KODIAQ RS終於抵台。

SKODA Taiwan表示，KODIAQ RS與KODIAQ 2.0 TSI 4X4搭載相同的2.0 TSI引擎以及四輪傳動模式，但是在工程師的調校下，KODIAQ RS可湧現245hp最大馬力與高達37.8kgm最大扭力，0~100km/h加速僅需6.6秒，輕鬆躋身七秒俱樂部，極速達233km/h，完全滿足性能迷的期待。

為了彰顯KODIAQ RS特殊身分，車頭造型除了比照KODIAQ改款新車設計，尚加入RS專屬水箱罩、前後保險桿、雙出排氣管、黑色窗框以及車頂行李架，並擁有專屬的 SAGITARIUS AERO 20吋專屬鋁圈，整體看起來有如風火輪般叱吒動感，性能旗艦身分不容錯認。

內裝配備也同樣洋溢濃濃的RS專屬風格，包括運動化座椅、雙前座金屬門檻、類Carbon紋路飾板；駕駛艙則配備專屬三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤，佐以紅色縫線儀表板、油門與剎車金屬踏板、紅色縫線真皮排檔座等，讓人看得熱血賁張。除此之外，KODIAQ家族的配備同樣不減，包括全新Matrix LED智慧複眼頭燈組、LED尾燈組、10.25吋彩色數位儀表板搭配9.2吋觸控螢幕、新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技等，皆是KODIAQ RS標準配備。