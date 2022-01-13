台灣民間有「人面魚」會說話的傳說，有網友近日也分享一張「人面魚」照片，他把魚剖成六塊發現，每一塊魚肉上都有一張完整的人臉，讓許多人看了覺得不寒而慄。

一名網友稍早在臉書社團「爆廢公社」PO了一隻魚的剖面照，這隻魚蠻大隻的，縱向被切成六塊，乍看之下就像是一張張的人臉，肉片的顏色有深有淺，顏色較深的魚肉很對稱的長在眼睛應該放的位置，魚的脊椎像是鼻子，內臟挖空的部份剛好可以對應人臉的嘴巴，砧板上還殘留著血水，彷彿是六張人臉躺在砧板上直勾勾的看著你，讓人不禁打起冷顫。

貼文一出也引起網友熱烈討論，大家紛紛表示，「這魚看起來怨氣深重」、「外星人魚嗎？」、「每片魚肉都是不同的表情啊」、「好可怕，不敢吃了」、「下鍋煎它時還會跟你聊上幾句」，也有不少人覺得像挪威畫家愛德華·孟克（Edvard Munch）所創作的《吶喊》。

更有許多人留言「魚肉好吃嗎」，這句話出自於台灣民國84年間的都市傳說，一群人到溪邊釣魚並烤來吃，在烤的時後大家都聽見一個老太婆的聲音，用台語問著魚肉好吃嗎？魚身還浮現出一張老太婆的臉，而釣到這尾吳郭魚的男子竟在睡夢中逝世。