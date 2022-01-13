南科廠商人才需求逆勢增加，勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心16日將在南科管理局擴大辦理徵才，台積電、聯電等14家南科大廠提供2500個以上工作機會，有科技業提供產銷管理師月薪30K至60K，工程師職缺薪資6萬元以上，永康就業中心指出，許多南科大廠祭出比之前更優渥條件吸引求職者，這是進入南科大廠任職最佳時機，民眾可把握機會。

本周日是南科園慶，當天除了集團結婚、市集園遊會以外，雲嘉南分署永康就業中心與南科管理局共同提供客製化徵才服務，也已行之多年，每年都會於南科園慶設攤，共襄盛舉，今年更擴大辦理「加入南科非你不可企業徵才專區」，當天上午9點下午1點於南科管理局北側廣場登場。

當天參與徵才廠商有台積電、聯電、群創、晶元、瀚宇彩晶、能元科技、直得科技、宏捷科技、台灣穗高科技、艾爾斯半導體、愛德華先進科技、緯穎科技、啟碁科技、帆宣系統科技共14家，提供研發工程師、製程工程師、設備工程師、IE工程師、系統工程師、產銷管理師等工作機會。

其中，緯穎科技產銷管理師月薪30K-60K元，聯電提供工程師約1000人，群創光電除擴大招募，今年再調薪，助理技術員月薪3萬元以上，工程技術員月薪3萬3000元以上，更祭出期間限定加碼獎金(久任／住宿／交通補助)，首年加薪2萬4000元，設備副工程師月薪3萬7100元起，首年加薪3萬2000元，有興趣的民眾不要錯失良機。

另外，永康就業中心1月線上徵才「百業薪旺 Happy 虎 year」，邀請25家廠商，提供超過870個工作機會，求職民眾可上雲嘉南分署網站或加入永康就業中心LINE(ID：@pkx6862r)查詢。