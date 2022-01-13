港星吳岱融（原名吳瑰岸）曾演過《絕代雙驕》、《邊城浪子》、《玉面飛狐》等經典戲劇，外型帥氣的他，成為80年代底到90年代初的TVB當家一線小生，不過他之後私自到亞視宣傳專輯，惹怒無線台高層，因此遭雪藏後解約，他也沉寂一段時間，期間跑去拍三級片，如今62歲的他，不僅一家三口幸福和樂，也持續在影視圈打拚。

吳岱融是新加坡人，有新加坡第一帥哥的稱號，1987年他到香港發展，簽約無線電視，成為TVB旗下藝人，當時還是新人的他，就和梁朝偉合作《絕代雙驕》，他把花無缺一角飾演得玉樹臨風、文雅俊秀，讓他一炮而紅，光芒甚至超過梁朝偉，更被喻為「最帥花無缺」。

吳岱融因拍攝三級片，與妻子鍾淑慧相識相戀。(圖／本報系資料照)

不過本來是TVB當家一線小生的他，卻因私自到亞視宣傳專輯，遭到無線電視冷凍並解約，導致他演藝事業停擺，期間更傳出他淪落拍三級片維生，不過多年後他澄清，接拍這類電影，並非事業低潮，而是劇情所需，且因為妻子鍾淑慧接到邀約，他才一起演出。

吳岱融也是因為拍攝三級片，與妻子鍾淑慧相識，兩人1995年結婚，育有一子，多年來恩愛如昔，成為香港演藝圈的一段佳話，他也在2005年復出，2015年重返無綫台，在劇集《巨輪II》中飾演大反派「高天鷲」，受到外界關注，雖然大多飾演配角，但演技漸漸備受肯定。

吳岱融和妻子鍾淑慧結褵多年依舊恩愛。(圖／取自吳岱融微博)

近年吳岱融和妻子移居馬來西亞，租住約5千呎的海景豪宅，過著半退休生活，但因為疫情目前只能先待在香港，但他也在到處物色投資房地產。